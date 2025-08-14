Caixa faz amanhã o último pagamento do PIS 2025; veja quem recebe

Os trabalhadores que fazem aniversário nos meses de novembro e dezembro começam a receber o abono salarial de 2025 a partir de amanhã.

O que aconteceu

É o sétimo lote e o fim da rodada de pagamentos deste ano. Serão contemplados 4.085.463 trabalhadores nascidos em novembro e dezembro, totalizando R$ 4,8 bilhões.

O valor do abono salarial varia de R$ 127,00 a R$ 1.518,00, de acordo com o número de meses trabalhados durante o ano-base 2023. Neste sétimo lote, 3.630.710 trabalhadores de empresas privadas, vinculados ao PIS, receberão o abono pela Caixa Econômica Federal, enquanto 454.753 servidores públicos, vinculados ao PASEP, terão o pagamento feito pelo Banco do Brasil.

Para os servidores públicos que tiveram atrasos no pagamento, o abono salarial referente ao ano-base 2023 será liberado em 15 de outubro. Durante setembro, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) processará as informações enviadas fora do prazo pelas prefeituras, garantindo que os pagamentos ocorram na data prevista.

O calendário de pagamento do abono salarial referente ao ano-base 2023 teve início em 17 de fevereiro de 2025. Os valores permanecerão disponíveis aos trabalhadores até o final do calendário, em 29 de dezembro de 2025.

Quem pode receber o abono?

Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado com carteira assinada - seja no setor privado ou no serviço público - por no mínimo 30 dias durante o ano-base de 2023. Além disso, é preciso ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês no período (o equivalente a R$ 2.640,00) e estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Também é exigido que os dados sobre o vínculo empregatício tenham sido enviados corretamente pela empresa. Isso deve ser feito por meio da RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou via eSocial (prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de vínculo empregatício.

O valor do abono é calculado de forma proporcional à quantidade de meses trabalhados em 2023, tendo como base o salário mínimo de 2025, que foi fixado em R$ 1.518.

Como consultar e sacar o benefício?

É possível verificar se tem direito ao abono pelos seguintes canais: aplicativo Carteira de Trabalho Digital, portal Gov.br, telefone 158 da Central Alô Trabalho, ou diretamente em uma agência do Ministério do Trabalho.

Quem tem conta na Caixa Econômica Federal receberá o depósito automaticamente em conta corrente ou poupança. Já os clientes do Banco do Brasil poderão receber por PIX, TED, ou fazer o saque presencialmente. Para os demais, o valor será transferido para uma poupança digital social aberta automaticamente pela Caixa.

Data de pagamento para nascidos em novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto. Este será o último pagamento do PIS em 2025.

Segundo o governo federal, cerca de 25,8 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados neste ano, com uma liberação total estimada em R$ 30,7 bilhões.

Pagamento na Caixa

O pagamento do abono salarial será realizado prioritariamente por crédito em conta Caixa, quando o trabalhador possuir conta corrente, conta poupança ou Conta Digital; por crédito pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela CAIXA.

Para o trabalhador não correntista será realizado o pagamento em canais como: agência, lotéricas, autoatendimento, Caixa Aqui e demais canais de pagamentos oferecidos pela Caixa.

Pagamento do Pasep no Banco do Brasil

No Banco do Brasil o pagamento será realizado prioritariamente como crédito em conta bancária; transferência via TED, via PIX ou presencial nas agências de atendimento para trabalhadores não correntista e que não possua pix.