Topo

Notícias

BRF registra lucro líquido de R$735 mi no 2º tri mesmo com surto de gripe aviária

14/08/2025 19h15

SÃO PAULO (Reuters) - A processadora de alimentos brasileira BRF, maior exportadora de frango do mundo, informou que lucrou R$735 milhões (US$136 milhões) no segundo trimestre, apesar dos impactos causados por um surto de gripe aviária em maio, que levou a restrições comerciais.

A empresa, que também processa carne suína e alimentos prontos, disse que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$2,5 bilhões no período, em linha com a média das previsões dos analistas.

(Reportagem de Ana Mano)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Mastantuono lembra Di Stefano em sua apresentação no Real Madrid

Moraes pede ao presidente da 1ª Turma do STF para marcar julgamento de Bolsonaro

Defesa Civil alerta por mensagem para incêndio e baixa umidade pela 1ª vez

Ministro de Israel anuncia plano para acelerar colonização da Cisjordânia

Moraes pede para Zanin marcar julgamento de Bolsonaro na trama golpista

Meta permitiu que IA incentivasse conversas 'sensuais' no Instagram e WhatsApp com menores

Trump volta a criticar Brasil: "Parceiro comercial horrível"

Wall Street fecha estável após alta inesperada do PPI

É falso que mulher que levou mais de 60 socos queira reatar com agressor

Nova espécie de raia-manta é confirmada e batizada em homenagem à Iara

Petróleo sobe antes de reunião Trump-Putin