BRF registra lucro líquido de R$735 mi no 2º tri mesmo com surto de gripe aviária

SÃO PAULO (Reuters) - A processadora de alimentos brasileira BRF, maior exportadora de frango do mundo, informou que lucrou R$735 milhões (US$136 milhões) no segundo trimestre, apesar dos impactos causados por um surto de gripe aviária em maio, que levou a restrições comerciais.

A empresa, que também processa carne suína e alimentos prontos, disse que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$2,5 bilhões no período, em linha com a média das previsões dos analistas.

(Reportagem de Ana Mano)