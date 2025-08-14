Topo

Notícias

Brasil e EUA fazem final inédita na Copa América de basquete em CR

14/08/2025 17h07

Invicta na competição, a amarelinha se classificou à decisão na noite de quarta (13), ao derrotar a Argentina por 50 a 39, na semifinal. Antes, a campanha brasileira na Copa América somou vitórias na fase de grupos - Canadá (70 a 62), (67 a 29) e El Salvador (91 a 4) - e nas quartas de final, sobre o Peru (95 a 28). Além do título de 2013, a seleção feminina conquistou o bronze em 2017 e 2022 - em ambas as vezes com vitória sobre a Argentina.

A equipe norte-americana também chega à final com 100% de aproveitamento. Os EUA avançaram à decisão após passeio na semifinal contra o Canadá (75 a 45). As demais vitórias foram na primeira fase (grupos) - Argentina (72 a 32), México (82 a 13) e Peru (90 a 16) - e nas quartas contra El Salvador (92 a 13).

A seleção brasileira avançou à final ao derrotar a Argentina por 50 a 39 na noite de quarta-feira (13). A amarelinha volta à quadra às 19h30 desta quinta (14) em busca do segundo título no torneio continental - Divulgação/CBBC

A partir desta sexta (15) tem início a competição masculina da Copa América, que se estenderá até a próxima quarta (20). A seleção brasileira masculina está no grupo B, ao lado de Estados Unidos, México e Colômbia. Na chave A estão Canadá, Argentina, Porto Rico e Venezuela.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

MP-SP denuncia policial que matou marceneiro e pede prisão preventiva

Artista morre com infecção após comer sanduíche de linguiça com brócolis

Sinner atropela Auger-Aliassime e vai às semifinais em Cincinnati

Secretário de cidade no Maranhão é morto por guarda municipal durante briga

Chefe do Exército israelense pede 'mais confiança e cooperação' com o governo

Los Angeles 2028 venderá 'naming rights' de sedes olímpicas pela 1ª vez na história

Preso por matar gari em MG reclama de 'situação constrangedora' na cadeia

Suprema Corte dos EUA mantém lei de verificação de idade em redes sociais do Mississippi

Socos, empurrões, cotoveladas e tapas: vítimas relatam agressões no Ibirapuera

Brasil e EUA fazem final inédita na Copa América de basquete em CR

UE insta Israel a abandonar plano de construir novos assentamentos na Cisjordânia