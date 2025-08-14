Topo

Notícias

Bolsas de NY fecham perto da estabilidade após PPI minar certezas sobre o Fed

São Paulo

14/08/2025 17h45

As bolsas de Nova York fecharam perto da estabilidade nesta quinta-feira, 14, em meio à alta acima do esperado do índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA, o que arrefeceu as certezas sobre um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro. Apesar disso, o S&P 500 renovou recorde de fechamento.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,02%, aos 44.911,26 pontos. O S&P 500 avançou 0,03%, nos 6.468,54 pontos, enquanto o Nasdaq cedeu 0,01%, encerrando em 21.710,67 pontos.

O PPI americano subiu 0,9% em julho ante junho, segundo divulgado pelo Departamento do Trabalho do país hoje. Analistas consultados pela FactSet projetavam alta mensal de 0,2%. Combinando o PPI com o CPI de julho, a Pantheon Economics estima que o núcleo do PCE - medida favorita de inflação do Fed - tenha subido 0,26% no mês, levando a taxa anual de 2,8% para 2,9%.

Ao fim dia, as chances de um corte de juros pelo BC americano em setembro ainda eram majoritárias, mas caíram para 92,6%, em comparação com os 100% de ontem. A possibilidade de uma manutenção era de 7,4%.

A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, rejeitou hoje a necessidade de um corte de meio ponto porcentual na taxa de juros na reunião do próximo mês. Já o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, afirmou que "ainda é cedo" para definir um caminho de política monetária, mas ponderou que um corte de 50 pontos-base (pb) "é insustentável com o cenário econômico atual".

Entre as ações de destaque em NY, a Intel acelerou alta de 7,38% em meio à notícia de que o governo Trump estaria em negociações com a companhia para aquisição de participação na fabricante de chips.

A Bullish saltou 9,85%, depois de disparar 84% em seu IPO, e a Miami International avançou 35,43% em sua estreia na bolsa.

Na ponta negativa, a Cisco Systems cedeu 1,38%, após os resultados trimestrais da empresa de equipamentos de rede virem apenas ligeiramente acima das expectativas. Os papéis ligados à inteligência artificial tiveram um desempenho misto em Wall Street. A AMD teve baixa de 1,89%, enquanto a Micron Technology (+0,82%) e Nvidia (+0,24%) subiram.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

MP-SP denuncia policial que matou marceneiro e pede prisão preventiva

Artista morre com suspeita de botulismo após comer sanduíche de brócolis

Sinner atropela Auger-Aliassime e vai às semifinais em Cincinnati

Secretário de cidade no Maranhão é morto por guarda municipal durante briga

Chefe do Exército israelense pede 'mais confiança e cooperação' com o governo

Los Angeles 2028 venderá 'naming rights' de sedes olímpicas pela 1ª vez na história

Preso por matar gari em MG reclama de 'situação constrangedora' na cadeia

Suprema Corte dos EUA mantém lei de verificação de idade em redes sociais do Mississippi

Socos, empurrões, cotoveladas e tapas: vítimas relatam agressões no Ibirapuera

Brasil e EUA fazem final inédita na Copa América de basquete em CR

UE insta Israel a abandonar plano de construir novos assentamentos na Cisjordânia