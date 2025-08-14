Bolsas de NY fecham perto da estabilidade após PPI minar certezas sobre o Fed

As bolsas de Nova York fecharam perto da estabilidade nesta quinta-feira, 14, em meio à alta acima do esperado do índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA, o que arrefeceu as certezas sobre um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro. Apesar disso, o S&P 500 renovou recorde de fechamento.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,02%, aos 44.911,26 pontos. O S&P 500 avançou 0,03%, nos 6.468,54 pontos, enquanto o Nasdaq cedeu 0,01%, encerrando em 21.710,67 pontos.

O PPI americano subiu 0,9% em julho ante junho, segundo divulgado pelo Departamento do Trabalho do país hoje. Analistas consultados pela FactSet projetavam alta mensal de 0,2%. Combinando o PPI com o CPI de julho, a Pantheon Economics estima que o núcleo do PCE - medida favorita de inflação do Fed - tenha subido 0,26% no mês, levando a taxa anual de 2,8% para 2,9%.

Ao fim dia, as chances de um corte de juros pelo BC americano em setembro ainda eram majoritárias, mas caíram para 92,6%, em comparação com os 100% de ontem. A possibilidade de uma manutenção era de 7,4%.

A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, rejeitou hoje a necessidade de um corte de meio ponto porcentual na taxa de juros na reunião do próximo mês. Já o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, afirmou que "ainda é cedo" para definir um caminho de política monetária, mas ponderou que um corte de 50 pontos-base (pb) "é insustentável com o cenário econômico atual".

Entre as ações de destaque em NY, a Intel acelerou alta de 7,38% em meio à notícia de que o governo Trump estaria em negociações com a companhia para aquisição de participação na fabricante de chips.

A Bullish saltou 9,85%, depois de disparar 84% em seu IPO, e a Miami International avançou 35,43% em sua estreia na bolsa.

Na ponta negativa, a Cisco Systems cedeu 1,38%, após os resultados trimestrais da empresa de equipamentos de rede virem apenas ligeiramente acima das expectativas. Os papéis ligados à inteligência artificial tiveram um desempenho misto em Wall Street. A AMD teve baixa de 1,89%, enquanto a Micron Technology (+0,82%) e Nvidia (+0,24%) subiram.