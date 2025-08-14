Bolsa Família de agosto: veja calendário completo com datas de pagamento

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto já têm data definida para começar, conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O cronograma de liberação segue a ordem do dígito final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário (confira as datas abaixo). Os depósitos ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção é em dezembro, quando o calendário é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando até o dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família - agosto

Final do NIS 1: 18/08

Final do NIS 2: 19/08

Final do NIS 3: 20/08

Final do NIS 4: 21/08

Final do NIS 5: 22/08

Final do NIS 6: 25/08

Final do NIS 7: 26/08

Final do NIS 8: 27/08

Final do NIS 9: 28/08

Final do NIS 0: 29/08

Calendário anual de repasses

Ago: 18 a 29

Set: 17 a 30

Out: 20 a 31

Nov: 14 a 28

Dez: 10 a 23

Tipos de benefícios do Bolsa Família

O programa reúne cinco modalidades de repasse, cada uma voltada para necessidades específicas:

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor extra para garantir o mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses -- inicia em setembro.

Regras para permanência no programa

Para continuar recebendo, é preciso cumprir algumas exigências nas áreas de saúde e educação: manter a frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, acompanhar o pré-natal das gestantes, monitorar o crescimento e o estado nutricional de crianças menores de 7 anos e manter o calendário vacinal atualizado.

O não cumprimento dessas obrigações, como ausência escolar ou atraso nas vacinas, pode resultar na suspensão temporária do pagamento. Por isso, é fundamental seguir todas as regras e respeitar os prazos para evitar bloqueios.