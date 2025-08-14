Topo

Barkin, do Fed, diz que pode ver surpresa de alta nos dados de gastos

14/08/2025 18h59

WASHINGTON (Reuters) - Uma taxa de desemprego ainda baixa e ganhos salariais contínuos podem manter os gastos das famílias mais saudáveis do que o esperado, mesmo com as famílias de renda baixa e até mesmo de renda média fazendo compras de forma mais agressiva para evitar o aumento dos preços, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Tom Barkin, nesta quinta-feira.

As pessoas "estão negociando menos... comprando mais produtos de marca própria, indo mais ao Walmart ou Aldi", disse Barkin em um discurso para a Associação Nacional de Economia Empresarial. Mas, disse ele, "estou sentindo o cheiro de um julho mais forte do lado do consumidor. ... Os gastos dos consumidores podem estar aumentando", com base nos relatórios semanais dos bancos sobre cartões de crédito.

(Por Howard Schneider)

