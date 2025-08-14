Banco Bmg tem alta de 19% no lucro; ROAE alcança 14,3%
Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Bmg publicou nesta quinta-feira balanço do segundo trimestre com lucro líquido recorrente de R$125 milhões, alta de 19% em relação ao mesmo período do ano passado, com melhora em rentabilidade e queda em inadimplência.
O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) alcançou 14,3%, de 10,8% um ano antes, com a margem financeira após o custo de crédito apurando elevação de 19,3%, para R$891 milhões.
A carteira de crédito do Bmg atingiu R$24,7 bilhões, alta de 1,7% na comparação anual, com o índice de inadimplência acima de 90 dias encerrando o trimestre em 3,8%, redução de 0,8 ponto percentual ante igual período de 2024.
Em comunicado sobre o balanço, o Bmg disse que vem trabalhando no remix dos ativos aumentando exposição aos produtos consignados e crédito pessoal e reduzindo carteiras menos rentáveis.
O índice de cobertura do período ficou em 207,8% e o índice de Basileia ficou em 12,7%.