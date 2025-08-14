Auxílio Gás de agosto começa a ser pago na próxima semana; veja datas

O governo federal vai retomar o pagamento do Auxílio Gás no mês de agosto. Esse benefício é concedido a cada dois meses, sempre em meses pares. Nesta nova fase, os depósitos serão realizados entre os dias 18 e 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

Final do NIS 1 - 18/08

Final do NIS 2 - 19/08

Final do NIS 3 - 20/08

Final do NIS 4 - 21/08

Final do NIS 5 - 22/08

Final do NIS 6 - 25/08

Final do NIS 7 - 26/08

Final do NIS 8 - 27/08

Final do NIS 9 - 28/08

Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é um programa direcionado a aproximadamente 5,4 milhões de famílias cadastradas no Cadastro Único dos programas sociais do governo. Seu principal objetivo é ajudar a reduzir os custos com o gás de cozinha em lares de baixa renda.

O valor pago corresponde a 100% do preço médio de um botijão de gás de 13 quilos, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o benefício foi de R$ 108 por família.

Para ter direito ao auxílio, a renda mensal por pessoa no grupo familiar deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias beneficiárias do Bolsa Família ou de outros programas sociais também fazem parte do grupo elegível.

Os pagamentos são realizados em contas bancárias tradicionais ou digitais. Caso o beneficiário não possua uma conta ativa, a Caixa Econômica Federal automaticamente abre uma poupança digital para o depósito. O valor pode ser sacado em até 120 dias após a liberação.