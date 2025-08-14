Topo

Economia

Auxílio Gás de agosto começa a ser pago na próxima semana; veja datas

Trabalhador movimenta botijões de gás de cozinha em distribuidora em São Paulo (SP) - Caetano Barreira
Trabalhador movimenta botijões de gás de cozinha em distribuidora em São Paulo (SP) Imagem: Caetano Barreira
do UOL

Colaboração para o UOL

14/08/2025 07h00

O governo federal vai retomar o pagamento do Auxílio Gás no mês de agosto. Esse benefício é concedido a cada dois meses, sempre em meses pares. Nesta nova fase, os depósitos serão realizados entre os dias 18 e 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

  • Final do NIS 1 - 18/08
  • Final do NIS 2 - 19/08
  • Final do NIS 3 - 20/08
  • Final do NIS 4 - 21/08
  • Final do NIS 5 - 22/08
  • Final do NIS 6 - 25/08
  • Final do NIS 7 - 26/08
  • Final do NIS 8 - 27/08
  • Final do NIS 9 - 28/08
  • Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é um programa direcionado a aproximadamente 5,4 milhões de famílias cadastradas no Cadastro Único dos programas sociais do governo. Seu principal objetivo é ajudar a reduzir os custos com o gás de cozinha em lares de baixa renda.

O valor pago corresponde a 100% do preço médio de um botijão de gás de 13 quilos, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o benefício foi de R$ 108 por família.

Para ter direito ao auxílio, a renda mensal por pessoa no grupo familiar deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias beneficiárias do Bolsa Família ou de outros programas sociais também fazem parte do grupo elegível.

Os pagamentos são realizados em contas bancárias tradicionais ou digitais. Caso o beneficiário não possua uma conta ativa, a Caixa Econômica Federal automaticamente abre uma poupança digital para o depósito. O valor pode ser sacado em até 120 dias após a liberação.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Economia

Auxílio Gás de agosto começa a ser pago na próxima semana; veja datas

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja o calendário completo de liberação

4º lote de restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento

"Conforme a taxa de juros cai, indústria automotiva reage", diz VP da GM

Depois do cacau mais caro, avelã agora ameaça aumentar preço do chocolate

Salário mínimo de 2025 é 7,5% maior que o de 2024; veja valor atual

Startup fatura R$ 7 mi economizando água de outras empresas; veja como

Agro brasileiro se reinventa com tecnologia contra a crise climática

Nostalgia? Jogo de louças Duralex marrom é vendido por até R$ 50 mil na web

Influenciadores são alavanca mais rápida para um negócio, diz especialista

Calendário do INSS de agosto: veja data em que o benefício será depositado