'Comete um crime e vai treinar?': veja trechos da audiência de empresário

O empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47, agiu de "forma desequilibrada e violenta", afirmou o juiz responsável pela audiência de custódia dele, feita ontem em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Trecho da audiência de custódia mostra Renê sentado em sala ouvindo os porquês de ter a prisão em flagrante convertida em preventiva. As imagens às quais o UOL teve acesso mostram o juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno falando, enquanto o suspeito escuta e acena com a cabeça.

"Comete um crime desse porte, desse nível, e vai treinar na academia?", questiona o juiz. Damasceno ressalta que o comportamento levanta alerta sobre a personalidade de Renê e, em seguida, explica que as ações fazem ele aceitar o pedido de conversão da prisão.

Juiz também lembra que a vítima era um trabalhador. "A vítima do homicídio consumado estava lá trabalhando. Um trabalhador, um gari prestando um serviço público, essencial para toda a sociedade de Belo Horizonte", afirma.

Dinâmica do crime mostra "periculosidade social do agente". O juiz ressalta que, de acordo com as vítimas, o pente da arma caiu no chão e foi recolhido por Renê, que voltou a atirar. Na ata da audiência, o juiz ressaltou que esse fato mostra que o crime "não foi um impulso momentâneo".

Relembre o caso

Empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47, é suspeito de atirar no gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 após discussão de trânsito. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

O empresário teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava e exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Laudemir foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

O empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira, horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Agentes montaram um cerco no perímetro da academia para evitar a fuga do suspeito. Renê foi levado para a delegacia com a roupa usada no treino e cobria o rosto com um pano para evitar as câmeras.

Laudemir era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura de Belo Horizonte. Por meio de nota, a gestão municipal lamentou o ocorrido e disse que a empresa terceirizada está prestando apoio à família da vítima. Laudemir deixa uma filha e demais familiares.

Empresa da qual Laudemir era funcionário afirmou que o episódio é uma "violência injustificável". Por meio de nota, a Localix Serviços Ambientais disse prestar "todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas".