Apple refuta acusação de Musk de favorecer OpenAI

14/08/2025 16h42

A Apple refutou, nesta quinta-feira (14), a acusação do bilionário Elon Musk de que sua loja de aplicativos favorece o ChatGPT, da OpenAI, em detrimento de outros assistentes de inteligência artificial (IA), incluindo o Grok, de sua própria empresa.

Musk acusou a gigante do Vale do Silício de favorecer o ChatGPT em sua App Store e ameaçou tomar medidas legais, o que desencadeou uma discussão acalorada com o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, nesta semana.

"A App Store foi projetada para ser justa e livre de vieses", declarou a Apple à AFP. "Apresentamos milhares de aplicativos por meio de gráficos, recomendações algorítmicas e listas selecionadas por especialistas com critérios objetivos", explicou.

A empresa acrescentou que seu objetivo na loja de aplicativos digitais é oferecer uma "busca segura" aos usuários e oportunidades para que os desenvolvedores promovam suas criações.

No início desta semana, Musk afirmou na rede social X, de sua propriedade, que a Apple está "se comportando de uma maneira que torna impossível para qualquer empresa" de IA "alcançar o número 1 na App Store, o que é uma clara violação [da legislação] antimonopólio". Ele não apresentou provas para apoiar sua alegação.

Os usuários do X responderam apontando que o DeepSeek AI, um serviço chinês, alcançou o primeiro lugar na App Store no início deste ano, e que o Perplexity AI recentemente chegou ao topo da App Store da Índia.

DeepSeek e Perplexity são concorrentes da OpenAI e da startup xAI de Musk.

O bilionário também afirmou que sua empresa de inteligência artificial "xAI tomará imediatamente ações legais".

