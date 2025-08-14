Topo

Notícias

Ao menos 34 mortos nas enchentes da Caxemira na Índia

14/08/2025 08h23

Pelo menos 34 pessoas morreram nas violentas avalanches de lama provocadas pelas chuvas torrenciais que caíram nesta quinta-feira (14) sobre um vilarejo no Himalaia, na parte da Caxemira administrada pela Índia, informou à AFP um funcionário local.

"Recuperamos 34 corpos e resgatamos 35 feridos", declarou o comissário do distrito de Kishtwar, Pankaj Kumar Sharma. "É possível que mais corpos sejam encontrados", acrescentou.

pzb/pjm/bfi/pt/msr/meb/jmo/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Tempestade repentina na Caxemira indiana deixa 34 mortos e mais de 200 desaparecidos

Parisienses estão divididos entre apoiar a sustentabilidade ou ceder ao conforto do ar-condicionado

Cargill tem receita de US$ 154 bilhões no ano fiscal 2025, recuo de 3,75%

'Brasil teve posições dúbias', diz WWF na reta final das negociações sobre plásticos

Contra ameaça russa, Lituânia ensinará crianças a construir e operar drones

STF julga repatriação de menores em caso de abuso doméstico

Ucrânia traz de volta 84 prisioneiros de guerra, incluindo dezenas de civis

Conab: 11ª previsão da safra 2024/25 indica recorde de 345,23 milhões de t

Vice-ministra israelense descreve plano de administração civil de Gaza para fim da guerra

Pacto entre França e Reino Unido atormenta imigrantes, sem frear as travessias

Secretário que teve visto revogado pelos EUA diz que sanção é 'injusta' e defende Mais Médicos