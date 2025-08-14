Topo

Notícias

Antofagasta amplia lucro e Ebitda no 1º semestre

São Paulo

14/08/2025 09h18

A Antofagasta teve lucro antes de impostos de US$ 1,16 bilhão no primeiro semestre de 2025, bem maior do que o ganho de US$ 712,6 milhões apurado no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado pela mineradora chilena de cobre neste quinta-feira, 14.

O Ebitda da Antofagasta - medida preferida da empresa - saltou 60% na mesma comparação, a US$ 2,23 bilhões, enquanto a margem Ebitda teve aumento de 12 pontos porcentuais, a 58,8%.

A receita semestral somou US$ 3,8 bilhões.

Para 2025, a Antofagasta confirmou que espera produzir entre 660 mil e 700 mil toneladas de cobre.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Felca ganhou mais de 10 milhões de seguidores após denúncia sobre exploração infantil

'Comete um crime e vai treinar?': veja trechos da audiência de empresário

Morre aos 102 anos o grande mestre do chá japonês Sen Genshitsu

Ônibus é incendiado com passageiros dentro em São Paulo; polícia investiga ato de vandalismo

Amazônia concentra maiores taxas de violência sexual contra crianças e adolescentes do País

Defensores de direitos humanos criticam lei de anistia a militares promulgada no Peru

UE diz que rejeita qualquer mudança territorial entre Israel e Gaza a menos que faça parte de acordo político

Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo afastado em operação da PF que apura corrupção

Prefeito de São Bernardo é afastado do cargo com tornozeleira em operação da PF sobre corrupção

Buscas por migrantes desaparecidos perto da ilha de Lampedusa continuam

Morre segundo voluntário no combate a incêndio florestal na Espanha