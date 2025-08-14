Anistia não é 'nenhuma aberração', diz Gilberto Kassab sobre 8 de Janeiro

Gilberto Kassab, secretário de governo do Estado de São Paulo e presidente do PSD, afirmou que não considera "nenhuma aberração" a discussão sobre anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Kassab disse que "vale a pena examinar e debater anistia". "Quem prega pacificação e entra em debate sem estender a mão não está pregando pacificação", falou. "O Brasil precisa viver momentos de pacificação." As declarações foram dadas em entrevista à GloboNews na tarde de hoje.

Secretário defendeu que debate sobre o tema seja feito "com muita calma e muita isenção". Apesar de defender a discussão, afirmou que o PSD deve dar aos deputados "liberdade para votar".

Kassab acredita que país precisa de "tranquilidade para retomar desenvolvimento" e "um pouco mais de harmonia na política". Para ele, a "tensão" relacionada ao tema traz "perspectivas muito ruins" para a economia. A frase é uma alusão ao tarifaço a produtos brasileiros pelos EUA, após articulações de deputado Eduardo Bolsonaro (PL) no país, com tentativas de Donald Trump de interferir no Judiciário brasileiro em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na Corte pela trama golpista.

PSD tem dois pré-candidatos à presidência

Kassab apontou os governadores Ratinho Jr. (PR) e Eduardo Leite (RS) como possíveis postulantes à vaga. "O PSD caminha para ter candidatura própria à presidência", disse.

Fala corrige suposta omissão em episódio recente. Após almoço de Kassab com o presidente Lula (PT) no último dia 7, veículos de imprensa noticiaram que o secretário mencionou apenas o paranaense como pré-candidato do partido à presidência em 2026.

Kassab defende que Tarcísio de Freitas (Republicanos) dispute a reeleição em São Paulo. Ele acredita que o governador teria poucas chances de derrotar Lula numa eventual disputa pela presidência. Ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio é apontado como um dos principais nomes da direita na disputa do ano que vem.