Sidney da Ultrafarma foi próximo de Doria, mas desistiu de vida política

Preso na terça-feira sob suspeita de envolvimento em esquema de favorecimento a empresas do varejo, Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, tentou carreira política em São Paulo, mas desistiu antes de assumir mandato. Ainda assim, ganhou visibilidade na gestão de João Doria na prefeitura.

O que aconteceu

Sidney tentou se eleger vereador em 2012 e perdeu. Foi candidato por São Paulo pelo PV, teve 19.587 e entrou como suplente.

Na suplência, foi convocado para assumir duas vezes o mandato, mas desistiu. "Não assumir cadeira de vereador na Câmara foi opção dele, em função da dificuldade de conciliar com a vida empresarial", afirma o presidente do diretório municipal do PV, José Brito de França. Sidney ficou dois anos na legenda e sempre foi "muito correto" com os correligionários, segundo França.

Com as desistências de Sidney, Marcos Belizário assumiu o cargo de vereador em 2014 e 2015. No primeiro ano, ocupou o mandato de 7 de maio a 6 de junho durante a licença de Roberto Tripoli (PV). No ano seguinte, ficou de 15 de março a 12 de junho devido à licença do então vereador e atual presidente da Câmara, Ricardo Teixeira (PV).

Durante a campanha, Sidney recebeu R$ 261,5 mil em doações. A maior parte (R$ 150 mil) veio da Predileta Rio de Janeiro Distribuidora de Medicamentos Ltda. Sidney foi o único candidato a receber dinheiro desta empresa. A base da Justiça Eleitoral não tem registros de outras doações feitas por ela. Os donos da Predileta fundaram a Cimed, farmacêutica que teve receita de R$ 3 bilhões em 2024.

Em 2012, empresário declarou R$ 567.500 em bens. Patrimônio incluía 90% das quotas da Quehops Saúde Televendas (R$ 22.500), um carro Audi no valor de (R$ 20.000) e um apartamento em Indianópolis, na zona sul da cidade, de R$ 525.000.

Entre políticos, havia expectativa de que Sidney fosse "estourar de voto" em 2012. "Para ser candidato, você precisa ter vínculo com uma comunidade ou ligação forte com um tema, como influencers. Ser só garoto-propaganda não dá voto", afirmou um nome experiente da política paulistana.

Mesmo sem cargo, empresário se manteve próximo da política. Em 2014, apoiou Sérgio Reis na campanha à Câmara dos Deputados pelo PRB. Uma nota divulgada no site do partido informa que o empresário autorizou que folhetos do cantor fossem distribuídos em lojas da Ultrafarma. Reis foi eleito. Procurado pela reportagem, ele não quis se manifestar.

Oliveira também manteve relação com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Morto em 2022, o parlamentar chegou a atender aposentados regularmente numa loja da Ultrafarma no Jabaquara, em 2009. Ele citou a empresa em discurso na Câmara e foi alvo de elogios do empresário num jornal distribuído pela rede de farmácias.

Proximidade com Doria

Quando Doria assumiu a Prefeitura de São Paulo, Sidney estava próximo. Em fevereiro de 2017, logo após assumir a gestão, Doria publicou vídeo em redes sociais divulgando vitaminas da Ultrafarma. A cena foi gravada durante reunião com secretários.

Doria associou a Ultrafarma a projeto que prometia plantar árvores na capital. O então prefeito chegou a gravar um vídeo dizendo que o empresário doaria 1 milhão de mudas. A parceria não foi formalizada, mas a farmácia ganhou visibilidade nos eventos.

Sidney deu a Doria propaganda em jogo da seleção brasileira. No mesmo ano, a Ultrafarma doou à prefeitura minutos de anúncios do programa municipal de zeladoria Cidade Linda em painéis de LED durante partidas da seleção. As ações ocorreram em março de 2017, no jogo contra o Uruguai, em Montevidéu, e em agosto, contra o Equador, em Porto Alegre.

Empresário também doou medicamentos à prefeitura. A Ultrafarma foi uma das 12 farmacêuticas que doaram remédios à gestão Doria, no início do mandato. A prefeitura, no entanto, precisou descartar parte dos produtos, porque estavam perto do prazo de validade.

Ultrafarma lançou linha de vitaminas em homenagem a Doria. Em novembro de 2017, a empresa criou a "Doriavit", com produtos "vitality", "memory" e "energy". As vitaminas, hoje indisponíveis, foram vendidas no site da farmácia. Procurado pelo UOL, Doria não quis comentar.

Em 2024, Sidney declarou apoio público ao prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em setembro, a Ultrafarma publicou nas redes sociais foto do empresário com o prefeito, declarando apoio à reeleição. Segundo o empresário, a escolha se devia à "experiência do prefeito" e ao "compromisso com a melhoria dos serviços de saúde".