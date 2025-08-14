Agro quer derrubar vetos de Lula ao licenciamento ambiental antes da COP30

A bancada do agronegócio não pretende esperar a COP30 para derrubar os vetos de Lula ao projeto que criou novas regras para o licenciamento ambiental.

O que aconteceu

A lógica é não legitimar o discurso de que haverá danos à natureza. Um parlamentar declarou ao UOL que deixar a votação dos vetos para depois do evento reforçaria o discurso de ambientalistas de que as mudanças no licenciamento afrouxam a preservação da fauna e da flora brasileira.

O agro acredita que será alvo de reclamações não importa o que acontecer. Derrubar os vetos de Lula seria uma forma de municiar a bancada ruralista de um argumento moral para enfrentar a batalha da comunicação. Esperar a realização da COP30 seria visto como rendição.

A falta de um ponto final sobre o licenciamento ambiental favoreceria a pressão internacional. Ainda estaria em aberto a possibilidade de alterações no projeto, o que tornaria mais frequente o assunto ser abordado em discursos e mesas de debates.

Alcolumbre com agro

O presidente do Senado é considerado possível aliado. Davi Alcolumbre (União-AP) teria sinalizado à FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio) que não vai demorar a colocar os vetos em votação, segundo um deputado ruralista.

Lula tirou 63 artigos do projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Relator da proposta na Câmara, Zé Vitor (PL-MG) avalia com técnicos e demais parlamentares quais artigos terão prioridade da bancada ruralista para serem reinseridos na lei. É esperado algo em torno de 50 artigos.

Há dois pontos considerados inegociáveis pela FPA:

Volta da autonomia dos estados para definir regras para licenças;

Acabar com a exigência de CAR (Cadastro Ambiental Rural) para liberar licenças simplificadas;

Zé Vitor afirmou que manter estes pontos fere a essência da lei. O deputado justificou que tirar a autonomia dos estados leva a burocratização na obtenção das licenças. A exigência de CAR atrasa o começo de empreendimentos.

A bancada ruralista vai buscar apoio de empresários de outros ramos. Haverá reuniões com representantes da indústria e mineração para saber sobre pontos de convergência. Durante a tramitação da proposta, 98 entidades destes setores se uniram pela aprovação do projeto.