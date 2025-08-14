Acusado de atirar sanduíche em agente dos EUA era funcionário do Departamento de Justiça

Por Andrew Goudsward e Jana Winter

WASHINGTON (Reuters) - Um homem que enfrenta uma acusação de agressão por ter jogado um sanduíche em um agente federal durante a repressão do presidente Donald Trump contra o crime em Washington, D.C., trabalhou no Departamento de Justiça dos EUA, disse a procuradora-geral Pam Bondi nesta quinta-feira.

Sean Dunn, de 37 anos, auxiliava advogados em casos internacionais na Divisão Criminal do departamento, disse uma autoridade do Departamento de Justiça.

"Acabei de saber que esse réu trabalhava no Departamento de Justiça -- NÃO MAIS", escreveu Bondi no X. "Ele não só foi demitido, como também foi acusado de um crime."

Dunn não se pronunciou. Seu advogado não fez comentários imediatos sobre a acusação, que pode levar a até um ano de prisão.

O episódio recebeu atenção generalizada, ao mesmo tempo em que o governo Trump enviou agentes federais para vasculhar os bairros de Washington e assumiu temporariamente o controle do departamento de polícia da cidade para conter o que Trump descreveu como uma emergência de crime na capital dos EUA, embora as estatísticas mostrem que os crimes violentos caíram drasticamente desde 2023.

O aumento da presença federal atraiu uma resposta mista dos residentes da cidade predominantemente democrata. Agentes em patrulha no bairro de Navy Yard foram ocasionalmente hostilizados na noite de quarta-feira, com um observador alertando os outros para "esconderem seus filhos, esconderem suas esposas" e criticando seus coletes à prova de balas.

Dunn foi acusado de agressão, resistência e impedimento de policiais após supostamente jogar o sanduíche em um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA na noite de domingo. Dunn supostamente chamou os policiais de "fascistas" e gritou "não quero vocês na minha cidade!" antes de "curvar o braço para trás e arremessar com força um sanduíche estilo submarino" no agente, segundo queixa criminal.

Dunn foi levado sob custódia e admitiu ter atirado o sanduíche, de acordo com o documento de acusação.

O policial não parecia estar ferido, de acordo com um vídeo nas mídias sociais.

Dunn foi levado sob custódia novamente na madrugada desta quinta-feira, após o registro da acusação federal. A prisão de Dunn foi uma das nove em que o FBI esteve envolvido na noite de quarta-feira em Washington, variando de delitos de drogas de baixo nível a posse ilegal de armas, de acordo com outro funcionário do Departamento de Justiça.

Por volta da meia-noite de quarta-feira, mais de uma dúzia de agentes levaram um homem sob custódia no bairro de Brightwood por dirigir sem carteira de habilitação, depois de tê-lo parado por considerar os vidros do carro que dirigia muito escuros.

(Reportagem de Andrew Goudsward e Jana Winter; reportagem adicional de Sarah N. Lynch)