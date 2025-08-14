Topo

Ações europeias fecham em máximas de dois meses impulsionadas por balanços e setor de defesa

14/08/2025 13h54

Por Twesha Dikshit e Sukriti Gupta

(Reuters) - As ações europeias fecharam em seu nível mais alto em mais de dois meses nesta quinta-feira, com os setores aeroespacial e de defesa e do setor financeiro proporcionando o maior impulso enquanto investidores avaliaram uma série de balanços corporativos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,6%, depois de atingir um pico intradiário de duas semanas.

Empresas do setor aeroespacial e de defesa subiram 2,2% depois de ficarem sob pressão antes da cúpula de sexta-feira entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm, disse que, apesar das expectativas de que a Europa gaste mais em defesa, ainda restam dúvidas sobre quando isso será feito e quanto será destinado às empresas europeias.

Balanços corporativos positivos também ajudaram o sentimento. As seguradoras subiram 0,9%, depois de serem negociadas perto das máximas recordes registradas na quinta-feira passada.

A Admiral, de Londres, atingiu um pico recorde, subindo 6,6%, após um forte lucro no primeiro semestre, enquanto a Aviva saltou 2,6% e atingiu a máxima desde dezembro de 2007 depois de aumentar seus dividendos, após divulgar um lucro operacional semestral mais forte.

A empresa holandesa de pagamentos Adyen caiu 4,9% depois de cortar sua previsão de receita anual.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,13%, a 9.177,24 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,79%, a 24.377,50 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,84%, a 7.870,34 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,11%, a 42.653,97 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,24%, a 15.206,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,47%, a 7.722,76 pontos.

(Reportagem de Twesha Dikshit, Sruthi Shankar, Sukriti Gupta e Purvi Agarwal em Bengaluru)

