Abiove: processamento de soja em junho alcança 4,55 milhões de toneladas

14/08/2025 14h25

A indústria brasileira processou 4,552 milhões de toneladas de soja em junho, informou a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove). O volume representa queda de 7,0% em relação a maio e alta de 6,3% sobre junho de 2024, considerando o ajuste amostral. No acumulado de janeiro a junho, o esmagamento totalizou 25,91 milhões de toneladas, avanço de 6,1% frente ao mesmo período do ano passado.Com base no desempenho, a Abiove elevou a projeção de processamento em 2025 de 57,8 milhões para 58,1 milhões de toneladas (+0,5% sobre a estimativa anterior e 4,1% acima das 55,8 milhões de toneladas processadas em 2024). A projeção para a produção de farelo foi revista de 44,5 milhões para 44,8 milhões de toneladas (+0,7% ante a previsão anterior e 4,2% acima das 43 milhões de toneladas de 2024) e a de óleo de 11,6 milhões para 11,65 milhões de toneladas (+0,4% ante a previsão anterior e 2,2% acima das 11,4 milhões de toneladas do ano passado).A estimativa da Abiove para a produção brasileira de soja em 2025 subiu de 169,7 milhões para 170,3 milhões de toneladas (+0,4% sobre a projeção anterior), mantendo a perspectiva de safra recorde. A previsão para exportações de grão foi elevada de 109,0 milhões para 109,5 milhões de toneladas (+0,5%), enquanto a de farelo permaneceu em 23,6 milhões de toneladas. As vendas externas de óleo seguem projetadas em 1,35 milhão de toneladas, 3,6% abaixo da estimativa inicial para o ano.No mercado interno, o consumo de farelo permanece estimado pela Abiove em 19,5 milhões de toneladas e o de óleo em 10,5 milhões de toneladas. As importações de soja foram revisadas de 500 mil para 650 mil toneladas (+30,0% ante a previsão anterior), e as de óleo permanecem em 100 mil toneladas.Os estoques finais projetados para 2025 foram ajustados de 4,752 milhões para 4,652 milhões de toneladas no grão (-2,1% frente à estimativa anterior). No farelo, passaram de 3,979 milhões para 4,279 milhões de toneladas (+7,5%) e, no óleo, de 316 mil para 366 mil toneladas (+15,8%).

