4º lote de restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento

Quem não recebeu a restituição no terceiro lote do Imposto de Renda 2025 poderá verificar se está incluído no próximo grupo a partir do dia 22 de agosto. Nesta data, a Receita Federal divulgará a lista dos contribuintes contemplados no quarto lote, cujo pagamento está previsto para 29 de agosto.

Datas dos pagamentos da restituição do IR

1º lote: 30 de maio (já liberado)

2º lote: 30 de junho (já liberado)

3º lote: 31 de julho (já liberado)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro a restituição do IR 2025?

A prioridade no pagamento é dada aos idosos, iniciando por aqueles com 80 anos ou mais. Depois, recebem os contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Segundo a Receita Federal, em caso de empate entre os critérios, tem preferência quem enviou a declaração primeiro.

Ordem de prioridade para restituição:

Idosos com 80 anos ou mais Idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doença grave Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo recebimento via PIX Demais contribuintes

Como consultar a restituição do IRPF?

Para verificar se vai receber a restituição no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (clique aqui). É necessário informar o CPF, a data de nascimento e o ano-base (2025) no formulário disponível.

O status da restituição é atualizado mensalmente. Caso o pagamento ainda não esteja programado para o lote seguinte e não haja pendências na declaração, a consulta exibirá apenas a mensagem "em fila de restituição".