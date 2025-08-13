Topo

Zelensky espera que 'tema central' da cúpula Trump-Putin seja 'um cessar-fogo imediato' na Ucrânia

13/08/2025 12h03

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse, nesta quarta-feira (13), que a obtenção de um cessar-fogo "imediato" na Ucrânia deveria ser o "tema central" da reunião prevista para a sexta-feira, no Alasca, entre os presidentes americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, e pediu que sejam impostas sanções se a Rússia se negar.

"Esperamos que o tema central da reunião seja um cessar-fogo. Um cessar-fogo imediato", declarou Zelensky, que não participará da reunião entre os chefes de Estado americano e russo.

"Devem ser estabelecidas sanções e reforçá-las se a Rússia não aceitar um cessar-fogo", acrescentou, durante coletiva de imprensa.

