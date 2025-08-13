Vieira: Defendo impeachment de Moraes desde 2019, mas agora não é o momento

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) disse ao UOL News de hoje que defende o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes desde 2019, mas que esse debate deve ser realizado com "sobriedade" e "frieza" em outro momento.

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentam pautar o impeachment de Moraes, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), tem barrado o andamento da proposta.

Eu defendo o impedimento do ministro Alexandre desde abril de 2019, quando foi instaurado o inquérito das milícias digitais, das fake news. Acho que o ministro Alexandre extrapola o seu poder constantemente. Mas a tramitação do pedido de impeachment não depende de assinaturas. Ela depende da vontade unilateral do presidente da Casa. E o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, já disse várias vezes que não vai colocar em pauta um pedido de impeachment nesse momento.

Então, acho que a gente tem que ter a compreensão do fato. A gente está às vésperas do julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Imagina-se que ele será condenado, e aí se inaugura um novo momento de discussão dentro da Justiça através de recurso. Naturalmente, deve ter recurso para o plenário. E dentro do Congresso vai se tratar disso.

Mas o que não se pode aceitar é nem acobertamento de excessos e de abusos, muito menos uma rendição para uma extorsão, seja ela de atores externos ou internos. É um problema nacional.

Sou um crítico do funcionamento da cúpula do Judiciário há muito tempo. Aponto com muita clareza vários fatos concretos que exigem a apuração, até porque são pessoas, são seres humanos. Eles erram e acertam do mesmo jeito que a gente erra e acerta. Mas isso tem que ser feito com com sobriedade, com frieza. É questão de coerência.

Multas são eficientes na regulamentação de big techs, diz Alessandro Vieira

Alessandro Vieira é autor de um dos Projetos de Lei que tentam regulamentar as big techs em meio à discussão sobre exploração infantil e adultização das crianças em redes sociais. Na avaliação dele, as empresas tentam fugir de suas responsabilidades.

Como a gente já tem aqui uma trajetória de tentativa de legislação na seara da tecnologia, a gente já tem esses canais de contato mais ou menos estabelecidos. A gente já sabe como a gente trabalha e conseguimos um diálogo razoável.

As empresas de tecnologia, chamadas big techs, sempre tentam sair de qualquer responsabilização. Mas à medida em que você cria leis, na medida em que você estabelece punição pecuniária, ou seja, multas pelo descumprimento, você tem engajamento. Até porque para eles não custa praticamente nada. Eles já têm essa informação, eles já têm a tecnologia, não é uma inovação para eles, porque no trato com o usuário, o que as empresas fazem é captura de dados maciça.

Eles sabem se é criança, se é adolescente, se é adulto. Eles sabem qual o conteúdo que é postado, qual é a frequência, eles sabem tudo. É uma legislação que tem uma margem boa de aceitação e de viabilidade técnica, o que é muito importante.

