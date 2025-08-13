Vídeo mostra momento em que gari é baleado e cai no chão em BH

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, é baleado e cai ao chão. Crime ocorreu na última segunda-feira (11), em Belo Horizonte.

O que aconteceu

Vídeo mostra veículo entrando na rua onde estava o caminhão de lixo em que a vítima trabalhava. Nas imagens, é possível ver quando o BYD de cor cinza dá ré até a esquina da mesma rua e foge. As imagens foram gravadas na esquina entre as ruas Jequitibá e Modestina de Souza, no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte.

O gari corre, coloca a mão na barriga e cai na calçada. O vídeo também mostra que colegas de trabalho tentam ajudá-lo. Laudemir chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Santa Rita, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Laudemir foi "assassinado na covardia", diz a enteada dele, a psicóloga Jéssica França, 25. Em entrevista ao UOL, ela contou que Lau, como era carinhosamente chamado pela família, tentou apaziguar uma breve discussão entre o empresário, e os colegas que trabalhavam na coleta de lixo. "Aí, o Renê tirou a arma e atirou na barriga dele, foi assassinado na covardia. Ele até gritou 'me acertaram' e caiu no chão", lamentou Jéssica.

Carro do empresário era maior e ele precisava esperar, disse a motorista do caminhão à TV Globo. "A gente estava agilizando o trânsito. Ele [o suspeito] se irritou porque o trânsito ficou agarrado e não poderia passar no momento que ele queria, porque o carro dele é um carro grande. Os carros populares menores passaram e ele teve que esperar", afirmou Elen Dias.

Empresário teve a prisão convertida em preventiva hoje após passar por audiência de custódia. A prisão foi mantida para garantia da ordem pública e por causa da gravidade do crime, decidiu a Justiça. Na ata da audiência de custódia, o juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno destacou que a ação de Renê da Silva Nogueira Júnior foi "desproporcional e fria". O documento também afirma que o empresário tem "periculosidade acentuada e total desrespeito pela vida humana".

Carro coloca Renê na cena do crime. O magistrado entendeu que o fato de Renê estar dirigindo o carro visto na cena do crime e o reconhecimento dele por parte das testemunhas validam a prisão em flagrante. A decisão foi homologada na Central de Audiências de Custódia de Belo Horizonte.

O caso

Ana Paula Lamego Balbino Nogueira é casada com o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, preso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes Imagem: Reprodução

Empresário é o principal suspeito de atirar em Laudemir. De acordo com a Polícia Militar, o gari estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

Suspeito teria se incomodado com o espaço que o caminhão de lixo ocupava. Renê exigiu que a motorista liberasse a via para que ele passasse com seu veículo. Renê teria ameaçado "atirar na cara" da motorista do caminhão de lixo, segundo testemunhas relataram à Polícia Civil. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima. Laudemir foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Renê fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Agentes montaram um cerco no perímetro da academia para evitar a fuga do suspeito. Renê foi levado para a delegacia com a roupa usada no treino e cobria o rosto com um pano para evitar as câmeras.

Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais Imagem: Cedido ao UOL

Laudemir era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura de Belo Horizonte. Por meio de nota, a gestão municipal lamentou o ocorrido e disse que a empresa terceirizada está prestando apoio à família da vítima.

Empresa da qual Laudemir era funcionário afirmou que o episódio é uma "violência injustificável". Por meio de nota, a Localix Serviços Ambientais disse prestar "todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas".

O advogado de Renê afirmou ao UOL que a defesa iria se manifestar após o resultado da audiência de custódia. O espaço segue aberto para manifestação.

Quem é o empresário preso

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior Imagem: Reprodução

Renê da Silva Nogueira Junior se apresenta como sócio-administrador de três empresas. O empresário é casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais.

Nas redes sociais, Renê se descrevia como "cristão, esposo, pai e patriota". A polícia não informou se o empresário possui autorização para porte e posse de arma de fogo, ou se a arma usada no crime seria da esposa dele.