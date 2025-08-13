Vídeo de Felca une Câmara, mas reacende embate sobre regulação das redes

O vídeo do influenciador Felca uniu políticos da direita e da esquerda contra a "adultização" de crianças na internet, mas reacendeu a discussão sobre a regulação das redes sociais —tema que não é consenso na Câmara dos Deputados.

O que aconteceu

Parlamentares de direita são contra incluir regulação das redes em projeto sobre defesa das crianças. Para deputados e senadores bolsonaristas, o vídeo de Felca agora representa uma "cortina de fumaça" para criar regras para as plataformas. "Nunca foi pelas crianças. Estamos atentos e todos saberão da verdade", disse o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Líderes partidários firmaram acordo para discutir o tema. Uma comissão especial será criada na Câmara na próxima semana. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também acertou a criação de um grupo de trabalho com parlamentares e especialistas para elaborar um projeto que possa ir à votação em até 30 dias.

O vídeo de Felca foi defendido por parlamentares do PSOL ao PL. A gravação, que acumula mais de 33 milhões de visualizações no YouTube, alcançou grupos de todos os espectros políticos no WhatsApp, segundo monitoramento da consultoria Palver. Ao todo, foram 39% das menções em grupos alinhados à direita, 11% à esquerda e 50% sem alinhamento político. A denúncia de Felca também motivou a apresentação de uma série de projetos de lei na Câmara.

A união foi passageira e acabou após o governo anunciar que enviará um projeto de lei ao Congresso para regulamentar as redes. O texto da proposta será finalizado ainda hoje, disse o presidente Lula (PT) em entrevista ao programa É da Coisa, da rádio BandNews.

Segundo Lula, as empresas permitem que "pessoas irresponsáveis" cometam crimes nas redes. Mais cedo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu que as big techs sejam responsabilizadas pelo conteúdo publicado. "Elas não querem ser fiscalizadas, porque, infelizmente, muitas ganham dinheiro patrocinando, estimulando e viabilizando crimes", disse.

A oposição entende a regulação das redes como uma forma de censura. No plenário, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou, sem citar nomes, que "vão aproveitar essa onda para impor ao Brasil uma regulamentação que vai silenciar muita gente". A ex-ministra disse que não irá permitir que "usem as crianças para regulamentar" a internet.

Regulação foi discutida no ano passado, mas enfrentou resistência. O PL 2630, que ficou conhecido como PL das fake news, foi enterrado na Casa em abril de 2024, mesmo após ter a urgência aprovada. Um grupo de trabalho foi anunciado à época, mas nunca foi realmente instalado.

O assunto perdeu força após o embate entre Elon Musk e o ministro do STF Alexandre de Moraes. O dono do X (ex-Twitter) chegou a ser incluído como investigado em inquéritos da corte. Então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) disse, na época, que houve um "esforço gigantesco" para votar o projeto, mas que "nunca foi possível conseguir um consenso".

O tema da proteção de crianças era tratado no PL das fake news. O substitutivo do projeto, elaborado por Orlando Silva (PCdoB-SP), obriga as plataformas a adotarem medidas para proteger os direitos de crianças e adolescentes e coibir conteúdo criminoso.

Tema freia avanço de pautas bolsonaristas

Hugo Motta se senta na cadeira da presidência no plenário da Câmara após motim Imagem: Pedro Ladeira - 6.ago.2025/Folhapress

Motta usou o tema da adultização para baixar a temperatura na Câmara após o motim da semana passada. Bolsonaristas ocuparam a Mesa Diretora e interromperam os trabalhos da Câmara por mais de 30 horas como forma de pressionar pela votação da anistia e fim do foro privilegiado.

O tema da proteção das crianças evitou o avanço dessas pautas bolsonaristas. Lideranças afirmaram ao UOL que Motta chegou à reunião de líderes de hoje dizendo que a "adultização" seria prioridade na Casa e pediu o apoio de todos para o debate. o PL pediu para pautar o fim do foro privilegiado, mas foi voto vencido, e a anistia não foi debatida.

O Congresso articulava um pacote de medidas que, na prática, dificultaria investigações policiais contra deputados e senadores. Entre as propostas, estava a exigência de que qualquer inquérito contra parlamentares só pudesse ser iniciado com autorização da Câmara ou do Senado.

Fim do foro privilegiado também se tornou uma das principais bandeiras da oposição, com apoio do centrão. A proposta busca retirar das mãos do STF as investigações contra políticos, transferindo-as para outras instâncias.

O motim também adiou a votação de um projeto que cria diretrizes para proteção de menores em ambientes digitais. Um pedido de urgência para o PL 2628/2022 estava na pauta dos dias 5 e 6, mas as sessões foram canceladas por causa da ocupação do plenário.