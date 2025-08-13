Topo

Notícias

Vice-presidente americano e ministro britânico pescaram sem licença no Reino Unido

13/08/2025 12h39

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, prestou esclarecimentos à agência de proteção ambiental após um dia de pesca sem licença com o vice-presidente americano, JD Vance, informou o Ministério nesta quarta-feira (13).

Essa sessão de pesca, em um lago de carpas, ocorreu na sexta-feira na Chevening House, luxuosa residência disponibilizada para os ministros britânicos das Relações Exteriores, em Kent (sudeste de Londres), no primeiro dia das férias do político americano no Reino Unido.

"O ministro das Relações Exteriores escreveu à Agência de Meio Ambiente (Environment Agency, EA)sobre uma falha administrativa que levou à ausência das licenças necessárias para pescar em um lago privado", declarou um porta-voz da pasta.

A Chancelaria esclareceu que as licenças correspondentes foram pagas depois que Lammy foi "informado" sobre sua necessidade.

"Também escreveu à Agência de Meio Ambiente, notificando-os do erro e agradecendo pelo trabalho deles", acrescentou o Ministério.

Na Inglaterra e no País de Gales, qualquer pessoa com 13 anos ou mais deve possuir uma licença para pescar em águas doces, segundo as normas vigentes da Agência de Meio Ambiente.

Após passar o fim de semana na Chevening House, Vance continua suas férias no sudeste da Inglaterra, na região dos Costwolds.

Lá, na localidade de Charlbury, cerca de sessenta pessoas se manifestaram na terça-feira para protestar contra a presença do político americano, com cartazes que diziam "Vá para casa!", "Não é bem-vindo" e "Vá embora!".

bur-psr/mb/dd/jc 

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Justiça mantém prisão de executivos da Ultrafarma e Fast Shop

STF já responsabilizou quase 1,2 mil pessoas por atos do 8 de Janeiro; 638 foram condenadas

Mistério no Havaí: areia some e exibe figuras de 500 anos gravadas em pedra

Mercado brasileiro é vital para vinhos europeus, diz consultor após incêndio na França

Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

Vice-presidente americano e ministro britânico pescaram sem licença no Reino Unido

Premiê britânico diz que coalizão de dispostos está pronta para implementar planos para Ucrânia se cessar-fogo for alcançado

Cacatuas inventam coreografias com até 30 tipos de passos, mostra pesquisa

'Trabalhador assassinado na covardia' por empresário, diz família de gari

Primeiro-ministro britânico diz haver possibilidade 'viável' de cessar-fogo na Ucrânia graças a Trump

Senador questiona formação de indicada por Lula, e ela rebate em sabatina