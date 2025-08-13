Topo

Vendas no varejo operam 0,8% abaixo do pico de março de 2025, afirma IBGE

Rio

13/08/2025 10h09

Após a queda de 0,1% no volume vendido em junho ante maio, o varejo passou a operar em patamar 0,8% abaixo do recorde de vendas visto em março de 2025, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 13.

O varejo ampliado, que encolheu 2,5% em junho ante maio, operava 4,1% aquém do pico da série histórica alcançado em março de 2025.

Revisões

O IBGE também revisou o resultado das vendas no varejo em maio ante abril, de uma queda de 0,2% para uma redução de 0,4%. No varejo ampliado, a taxa de maio ante abril foi revista de uma alta de 0,3% para um avanço de 0,4%.

