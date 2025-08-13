Topo

Notícias

Vendas do varejo caem 0,1% em junho ante maio, afirma IBGE

Rio

13/08/2025 09h21

As vendas do comércio varejista caíram 0,1% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio abaixo da mediana positiva de 0,8% e dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,7% a uma alta de 1,5%.

Na comparação com junho de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta 0,3% em junho de 2025. Nesse confronto, as projeções iam de uma alta de 1,4% a 4,3%, com mediana positiva de 2,7%.

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 1,8% no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, o varejo acumulou alta de 2,7%. A mediana da expectativa é de avanço de 2,1% em 2025, com intervalo entre +1,8% e +3,8%.

Quanto ao varejo ampliado - que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas caíram 2,5% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal. O resultado veio abaixo do piso das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de uma queda de 0,9%, com teto de +0,6%, com mediana positiva de 0,1%.

Na comparação com junho de 2024, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram queda de 3% em junho de 2025. Nesse confronto, as projeções variavam de uma redução de 0,8% a aumento de 1,5%, com mediana positiva de 0,8%.

As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta 0,5% no ano. Em 12 meses, as vendas subiram 2%. A mediana da expectativa é de um crescimento de 1,6% para 2025, com intervalo de +0,8% e +4,2%.

