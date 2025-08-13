USDA eleva estimativa de produção para o milho e reduz para a soja nos EUA

São Paulo, 13 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) elevou sua estimativa para a produção de milho no país e reduziu a projeção para a soja. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, publicado na terça-feira, 12, a agência estimou a safra de soja em 4,292 bilhões de bushels (116,82 milhões de toneladas), ante 4,335 bilhões de bushels (117,99 milhões de toneladas) projetados no mês anterior. Analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam um número maior, de 4,371 bilhões de bushels (118,97 milhões de toneladas).Para o milho, o USDA aumentou significativamente sua projeção de colheita, de 15,705 bilhões para 16,742 bilhões de bushels (398,91 milhões para 425,25 milhões de toneladas). Analistas esperavam um aumento menor, para 15,991 bilhões de bushels (406,17 milhões de toneladas).Já para a produção total de trigo dos EUA em 2025/26, o USDA reduziu sua projeção, que passou de 1,929 bilhão para 1,927 bilhão de bushels (52,50 milhões para 52,45 milhões de toneladas). Analistas esperavam uma redução maior, para 1,925 bilhão de bushels (52,40 milhões de toneladas).EstoquesQuanto aos estoques nos EUA, o USDA reduziu sua projeção de reservas de soja ao fim da temporada 2025/26, de 310 milhões para 290 milhões de bushels (8,44 milhões para 7,89 milhões de toneladas). Analistas esperavam um volume maior, de 359 milhões de bushels (9,77 milhões de toneladas).Para o milho, a projeção de estoques finais do USDA no país passou de 1,66 bilhão para 2,117 bilhões de bushels (42,16 milhões para 53,77 milhões de toneladas). A expectativa do mercado era de um volume de 1,916 bilhão de bushels (48,67 milhões de toneladas).Em relação ao trigo, o USDA cortou a projeção de reservas de 890 milhões para 869 milhões de bushels (24,22 milhões para 23,65 milhões de toneladas) em 2025/26. Analistas esperavam um volume de 885 milhões de bushels (24,09 milhões de toneladas).Estoques mundiaisO USDA reduziu os estoques globais de soja ao fim de 2025/26 de 126,1 milhões para 124,9 milhões de toneladas, enquanto os analistas esperavam reservas de 127,9 milhões de toneladas.Para o milho, o USDA aumentou a estimativa de 272,1 milhões de toneladas para 282,5 milhões de toneladas. Analistas esperavam a projeção de um volume menor, de 279,1 milhões de toneladas.Em relação ao trigo, o USDA reduziu as reservas globais de 261,5 milhões de toneladas ao fim de 2025/26 para 260,1 milhões de t, abaixo da estimativa de analistas, de 261,8 milhões de toneladas.Brasil e ArgentinaO USDA manteve sua estimativa para a produção de milho no Brasil em 2025/26, em 131 milhões de toneladas. A estimativa de embarques também foi mantida em 43 milhões de toneladas. Para a safra 2024/25, o USDA manteve a previsão de produção brasileira do cereal em 132 milhões de toneladas, com embarques estimados em 43 milhões de toneladas.Para a Argentina, a produção de milho em 2025/26 foi mantida em 53 milhões de toneladas, enquanto a estimativa de exportações permaneceu em 37 milhões de toneladas. Para 2024/25, a estimativa de produção foi mantida em 50 milhões de toneladas, com embarques de 34,5 milhões de toneladas.A previsão para a safra brasileira de soja em 2025/26 foi mantida em 175 milhões de toneladas. A previsão de exportações ficou inalterada em 112 milhões de toneladas. Para a temporada 2024/25, a projeção de safra foi mantida em 169 milhões de toneladas, com embarques de 102,10 milhões de toneladas.Para a Argentina, o USDA manteve a produção de soja em 48,50 milhões de toneladas no ciclo 2025/26. Para 2024/25, a previsão foi aumentada de 49,90 milhões para 50,90 milhões de toneladas.*Com informações da Dow Jones Newswires