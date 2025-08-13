Topo

Ultra tem salto no lucro líquido do 2º tri, para R$1,2 bi

13/08/2025 18h41

SÃO PAULO (Reuters) - A Ultra divulgou nesta quarta-feira lucro líquido de R$1,2 bilhão no segundo trimestre, um salto em relação ao lucro de R$491 milhões apurado no mesmo período do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado totalizou R$2,1 bilhões no mesmo período, um crescimento ante o Ebitda ajustado de R$1,3 bilhão registrado no segundo trimestre de 2024.

Analistas, em média, esperavam Ebitda de R$1,4 bilhão para a companhia no período, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

