Topo

Notícias

Trump vence recurso sobre congelamento de pagamentos de ajuda externa

13/08/2025 12h21

WASHINGTON (Reuters) - Um tribunal federal de recursos suspendeu na quarta-feira uma liminar que exigia que o Departamento de Estado dos Estados Unidos continuasse a fazer pagamentos de ajuda externa, dando uma vitória ao presidente dos EUA, Donald Trump.

Em uma decisão por 2 votos a 1, um painel de três juízes do Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia disse que um tribunal de primeira instância errou ao ordenar que o governo Trump restabelecesse os pagamentos de ajuda externa que haviam sido previamente aprovados pelo Congresso.

(Reportagem de Jan Wolfe)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Justiça mantém prisão de executivos da Ultrafarma e Fast Shop

STF já responsabilizou quase 1,2 mil pessoas por atos do 8 de Janeiro; 638 foram condenadas

Mistério no Havaí: areia some e exibe figuras de 500 anos gravadas em pedra

Mercado brasileiro é vital para vinhos europeus, diz consultor após incêndio na França

Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

Vice-presidente americano e ministro britânico pescaram sem licença no Reino Unido

Premiê britânico diz que coalizão de dispostos está pronta para implementar planos para Ucrânia se cessar-fogo for alcançado

Cacatuas inventam coreografias com até 30 tipos de passos, mostra pesquisa

'Trabalhador assassinado na covardia' por empresário, diz família de gari

Primeiro-ministro britânico diz haver possibilidade 'viável' de cessar-fogo na Ucrânia graças a Trump

Senador questiona formação de indicada por Lula, e ela rebate em sabatina