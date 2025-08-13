Topo

Trump quer que Ucrânia tenha voz ativa em negociações territoriais com Rússia, diz Macron

13/08/2025 12h13

Por Kirsti Knolle e Olena Harmash e Tom Balmforth

BERLIM/KIEV (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Ucrânia deve estar envolvida nas negociações sobre o território em qualquer acordo de cessar-fogo com a Rússia, disse o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta quarta-feira.

Os comentários foram a primeira indicação do que saiu das conversas entre Trump, líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, com o objetivo de moldar a reunião de Trump com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca na sexta-feira.

A insistência de Trump em envolver a Ucrânia, se confirmada, poderia trazer um certo alívio para Kiev e seus aliados, que temiam que Trump e Putin pudessem chegar a um acordo que vendesse os interesses de segurança da Europa e da Ucrânia e propusesse a divisão do território ucraniano.

Trump e Putin devem se reunir no Alasca na sexta-feira para conversar sobre como encerrar o conflito de três anos e meio, o maior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Trump disse que ambos os lados terão que trocar terras para acabar com a luta que custou dezenas de milhares de vidas e deslocou milhões de pessoas.

Em um dia de intensa diplomacia, Zelenskiy voou para Berlim para reuniões virtuais organizadas pela Alemanha com líderes europeus e depois com Trump. Os europeus temem que uma troca de terras possa deixar a Rússia com quase um quinto da Ucrânia e encorajar Putin a se expandir ainda mais para o oeste no futuro.

(Reportagem adicional de Lili Bayer, em Bruxelas; Madeline Chambers, em Berlim; Yuliia Dysa, em Kiev, e Steve Holland, em Washington)

