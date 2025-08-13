Topo

Trump pede taxa de juros a 1%, chama Powell de 'incompetente' e diz ter 3 ou 4 nomes para cargo

13/08/2025 13h47

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a pressionar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) por uma redução nas taxas de juros do país. Segundo ele, a taxa deveria estar em 1%, e o banco central "deveria reduzir taxa em três ou quatro pontos porcentuais".

O republicano ainda mencionou que vai indicar um novo presidente do Fed "um pouco antes" do fim do mandato do atual chefe da instituição, Jerome Powell, que sairá do cargo em maio de 2026. "Tenho três ou quatro nomes em mente para ocupar o posto", disse.

Trump ainda fez uma imitação de Powell, ironizando-o sobre as reformas na sede do Fed. "As paredes poderiam ter sido apenas pintadas. Powell é realmente incompetente", afirmou.

Segundo ele, o apelido de "Atrasado Demais", dado por ele ao chefe do Fed, "vai viver para sempre com ele".

