Trump ameaça declarar emergência nacional para estender ação em Washington

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou hoje declarar emergência nacional, caso o Congresso não aprove a extensão da intervenção policial em Washington, D.C.

O que aconteceu

Trump quer aumentar o prazo de 30 dias da intervenção. "Eu não quero declarar emergência nacional. Se eu tiver que fazê-lo, farei, mas acho que os republicanos no Congresso vão aprovar isso praticamente por unanimidade", disse, durante evento para anunciar os homenageados pelo The Kennedy Center.

Legislação permite que a intervenção ocorra por apenas 30 dias, sem aval dos congressistas. "Vamos precisar de um projeto de lei sobre crimes, que vamos apresentar, e que inicialmente se aplicará a D.C", afirmou, indicando que poderá intervir em outras cidades.

Republicano voltou a dizer que irá livrar a capital da criminalidade. "Vamos ficar essencialmente livres de crimes. Isso servirá como exemplo do que pode ser feito", afirmou Trump.

Queda na criminalidade

Trump afirmou que a capital foi tomada pela violência. Ao apresentar os dados que justificam a decisão, o republicano mostrou que a taxa de homicídio em Washington é de 41 assassinatos por 100 mil habitantes. Apesar disso, números do próprio governo apontam que o índice é de 26 por 100 mil.

O presidente também declarou que há uma "trágica emergência de segurança" na capital. Ele também citou que o crime está fora de controle. Mas dados oficiais mostram que a capital atingiu em 2024 o menor nível de criminalidade dos últimos 30 anos.

Crimes violentos caíram 26% neste ano na cidade. Já os roubos caíram 28%. A comparação é com o mesmo período de 2024. Após um pico em 2023, os crimes violentos diminuíram em 2024 e voltaram a cair em 2025. Os dados são da Polícia Metropolitana de Washington D.C.

Tanto os números da polícia de Washington quanto os do FBI caíram. Enquanto os dados municipais de crimes violentos mostram uma queda de 35% no ano passado, em comparação com 2023, a agência federal, o FBI, registra um recuo de 9%. Ou seja, os dois levantamentos concordam que a criminalidade diminuiu na cidade.

Durante o anúncio, Trump também citou outras cidades que podem ser alvo de intervenção. "Vamos retomar nossa capital... e depois analisaremos outras cidades também", destacando Chicago, Los Angeles, Nova York, Baltimore e Oakland.