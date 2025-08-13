Topo

Notícias

Trump e europeus 'unidos' em seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia, diz chefe da Otan

13/08/2025 11h32

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os líderes europeus estão "unidos" em seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira (13) o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, após uma ligação conjunta que qualificou como "excelente". 

"A bola está agora com Putin", declarou o chefe da aliança transatlântica, antes da cúpula de sexta-feira entre Trump e seu homólogo russo no Alasca. 

Rutte participou nesta quarta-feira junto com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus de uma videoconferência com o magnata republicano, que buscava convencê-lo a defender os interesses da Ucrânia em sua reunião com Putin. 

Os europeus, com quem Trump também se comprometeu a conversar após sua reunião com Putin na sexta-feira, fazem o possível para evitar que este encontro termine em um resultado desfavorável para a Ucrânia, após três anos e meio de conflito.

cjc/jca/bfi/mmy/mb/jc/yr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

Vice-presidente americano e ministro britânico pescaram sem licença no Reino Unido

Premiê britânico diz que coalizão de dispostos está pronta para implementar planos para Ucrânia se cessar-fogo for alcançado

Cacatuas inventam coreografias com até 30 tipos de passos, mostra pesquisa

'Trabalhador assassinado na covardia' por empresário, diz família de gari

Primeiro-ministro britânico diz haver possibilidade "viável" de cessar-fogo na Ucrânia graças a Trump

Senador questiona formação de indicada por Lula, e ela rebate em sabatina

USDA eleva estimativa de produção para o milho e reduz para a soja nos EUA

Trump vence recurso sobre congelamento de pagamentos de ajuda externa

ONGs criticam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

Evento do BTG com governadores de direita tem ataques a Lula e aplausos