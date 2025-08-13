Topo

Trump diz que buscará extensão do controle federal sobre polícia de Washington

13/08/2025 14h03

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira a seus correligionários republicanos no Congresso que aprovassem um projeto de lei sobre crimes que estendesse o limite de 30 dias para o controle federal sobre a polícia de Washington, acrescentando que ele poderia declarar uma emergência nacional se os parlamentares não agissem.

A legislação relacionada ao crime seria inicialmente pertinente à capital do país, mas poderia ser usada como modelo para outras cidades dos EUA, acrescentou.

"Vamos pedir extensões para isso, extensões de longo prazo, porque não se pode ter apenas 30 dias", disse Trump no Kennedy Center depois de anunciar os homenageados de 2025.

Se o Congresso não aprovar uma prorrogação, ele poderá declarar uma emergência nacional para estender o limite de 30 dias, disse ele.

"Não quero declarar emergência nacional. Se for necessário, eu o farei, mas acho que os republicanos no Congresso aprovarão isso de forma praticamente unânime", disse Trump.

(Reportagem de Andrea Shalal e Brendan O'Brien)

