Trump ameaça Rússia com consequências se Moscou não parar guerra na Ucrânia

13/08/2025 15h45

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (13) que quer organizar uma segunda reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, pouco depois da cúpula de sexta-feira no Alasca, e com a participação do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Ele também ameaçou a Rússia se Moscou não parar guerra na Ucrânia. 

"Podem ser alcançadas grandes coisas na primeira reunião, será um encontro muito importante, mas que prepara o terreno para uma segunda reunião", declarou o presidente dos EUA em coletiva de imprensa.

Trump tem encontro marcado com Putin na sexta-feira, em uma base militar americana no Alasca, para tentar encontrar uma solução para a guerra que Moscou trava na Ucrânia há mais de três anos.

"Se a primeira correr bem, teremos uma segunda reunião rapidamente", declarou a jornalistas.

"Eu gostaria que fosse quase imediatamente, e teremos rapidamente uma segunda reunião entre o presidente Putin, o presidente Zelensky e eu, se eles quiserem que eu esteja presente", acrescentou.

No entanto, o presidente americano declarou que poderia cancelar a reunião, dependendo do resultado de seu encontro com Putin na sexta-feira.

"Se eu considerar que não é apropriado realizá-la porque não obtivemos as respostas necessárias, então não haverá uma segunda reunião", declarou.

Advertência à Rússia

Ele também advertiu que a Rússia enfrentaria "consequências muito graves" se não aceitasse pôr fim à guerra. Não entrou em detalhes.

Quando um jornalista lhe perguntou se acreditava que seria capaz de convencer Putin a parar de atacar civis na Ucrânia, Donald Trump respondeu que já havia tido essa conversa várias vezes com seu par russo.

"E então chego em casa e vejo que um foguete atingiu um asilo, ou um foguete atingiu um prédio de apartamentos, e há pessoas mortas na rua. Então, acho que a resposta é não", afirmou.

O presidente também declarou que teve uma "muito boa ligação" telefônica com dirigentes europeus, incluindo Zelensky, para falar sobre a cúpula de sexta-feira.

"Eu daria nota 10" para a ligação, muito, muito cordial", declarou a jornalistas durante um evento no Kennedy Center, um prestigiado centro cultural de Washington.

