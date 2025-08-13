Trump ameaça com "graves consequências" se Putin bloquear paz na Ucrânia

Por Andrea Shalal e Thomas Escritt e Tom Balmforth

WASHINGTON/BERLIM (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou com "graves consequências" se o presidente russo, Vladimir Putin, bloquear a paz na Ucrânia, mas também disse nesta quarta-feira que uma reunião entre os dois poderia ser rapidamente seguida por uma segunda que incluísse o líder da Ucrânia.

Trump não especificou quais poderiam ser as consequências, mas alertou sobre sanções econômicas se uma reunião entre ele e Putin no Alasca, na sexta-feira, não der resultado.

Os comentários de Trump e o clima de descontração após uma reunião virtual entre ele, líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, podem dar alguma esperança a Kiev, após o temor de que a reunião no Alasca possa vender a Ucrânia e dividir seu território.

No entanto, é provável que a Rússia resista fortemente às exigências da Ucrânia e da Europa e, anteriormente, disse que sua posição não havia mudado desde que foi definida por Putin em junho de 2024.

Quando perguntado se a Rússia enfrentaria quaisquer consequências se Putin não concordasse em parar a guerra após a reunião de sexta-feira, Trump respondeu: "Sim, eles enfrentarão".

Perguntado se essas consequências seriam sanções ou tarifas, Trump disse aos repórteres: "Não preciso dizer, haverá consequências muito severas".

Mas o presidente também descreveu o objetivo da reunião entre os dois no Alasca como "preparar a mesa" para uma rápida continuação que incluiria Zelenskiy.

"Se o primeiro encontro der certo, teremos um segundo encontro rápido", disse ele.

"Eu gostaria de fazer isso quase imediatamente, e teremos uma segunda reunião rápida entre o presidente Putin, o presidente Zelenskiy e eu, se eles quiserem que eu esteja presente."

Trump não forneceu um prazo para a segunda reunião.

LINHAS VERMELHAS

Líderes europeus e Zelenskiy haviam conversado anteriormente com Trump em uma ligação de última hora organizada pela Alemanha para definir as linhas vermelhas antes da reunião no Alasca.

"Tivemos uma ligação muito boa. Ele estava na ligação. O presidente Zelenskiy estava na ligação. Eu a classificaria como 10, muito amigável", disse Trump.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que Trump concordou que a Ucrânia deve estar envolvida em qualquer discussão sobre a cessão de terras, enquanto Zelenskiy disse que Trump apoiou a ideia de garantias de segurança em um acordo pós-guerra.

"O presidente Trump deixou bem claro que os Estados Unidos queriam chegar a um cessar-fogo nessa reunião no Alasca", disse Macron.

"O segundo ponto em que as coisas ficaram muito claras, conforme expresso pelo presidente Trump, é que os territórios pertencentes à Ucrânia não podem ser negociados e só serão negociados pelo presidente ucraniano."

O chanceler alemão, Friedrich Merz, que foi o anfitrião da reunião virtual, disse que o princípio de que as fronteiras não podem ser alteradas pela força deve continuar sendo aplicado.

"Se não houver nenhum movimento do lado russo no Alasca, então os Estados Unidos e nós, europeus, devemos... aumentar a pressão", disse ele.

"O presidente Trump conhece essa posição, ele a compartilha amplamente e, portanto, posso dizer: Tivemos uma conversa realmente excepcionalmente construtiva e boa."

Trump e Putin devem discutir como encerrar o conflito de três anos e meio, o maior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Trump já disse anteriormente que os dois lados terão que trocar terras para acabar com os combates que já custaram dezenas de milhares de vidas e deslocaram milhões de pessoas.

RÚSSIA AVANÇA COM FORÇA NA UCRÂNIA

Em um dia de intensa diplomacia, Zelenskiy voou para Berlim para reuniões virtuais com líderes europeus e depois com Trump.

Ele e os europeus temem que uma troca de terras possa deixar a Rússia com quase um quinto da Ucrânia, recompensando-a por quase 11 anos de esforços para tomar as terras ucranianas, os últimos três em guerra total, e encorajar Putin a se expandir ainda mais para o oeste no futuro.

Nos últimos dias, as forças russas fizeram uma forte investida no leste da Ucrânia, o que pode ser uma tentativa de aumentar a pressão sobre Kiev para que ceda terras.

"Eu disse ao presidente dos EUA e a todos os nossos pares europeus que Putin está blefando (sobre seu desejo declarado de acabar com a guerra)", disse Zelenskiy. "Ele está tentando aplicar pressão antes da reunião no Alasca em todas as partes da frente ucraniana. A Rússia está tentando mostrar que pode ocupar toda a Ucrânia."

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que a ligação com Trump discutiu possíveis cidades que poderiam sediar uma reunião de três vias, dependendo do resultado das negociações no Alasca.

Com receio de irritar Trump, os líderes europeus têm dito repetidamente que acolhem seus esforços, ao mesmo tempo em que enfatizam que não deve haver acordo sobre a Ucrânia sem a participação da Ucrânia.

O acordo de Trump na semana passada para a cúpula foi uma mudança abrupta após semanas de frustração com Putin por resistir à iniciativa de paz dos EUA. Trump disse que seu enviado havia feito "grande progresso" nas conversações em Moscou.

Uma pesquisa Gallup divulgada na semana passada revelou que 69% dos ucranianos são a favor de um fim negociado para a guerra o mais rápido possível. Mas as pesquisas também indicam que os ucranianos não querem a paz a qualquer custo se isso significar concessões esmagadoras.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia Alexei Fadeev disse anteriormente que a posição de Moscou não havia mudado desde o ano passado.

Como condições para um cessar-fogo e o início das conversações, o líder do Kremlin exigia que a Ucrânia retirasse suas forças de quatro regiões que a Rússia reivindicou como suas, mas que não controla totalmente, e que renunciasse formalmente aos seus planos de se juntar à Otan.

Kiev rejeitou rapidamente as condições, considerando-as equivalentes à rendição.

(Reportagem adicional de Lili Bayer em Bruxelas, Madeline Chambers em Berlim, Yuliia Dysa em Kiev e Steve Holland em Washington)