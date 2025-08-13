Topo

Trump alerta para 'consequências severas' caso Putin não aceite cessar-fogo

O presidente dos EUA, Donald Trump - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
O presidente dos EUA, Donald Trump Imagem: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
13/08/2025 15h24

A dois dias de se reunir com Vladimir Putin no Alasca, Donald Trump afirmou que o presidente russo vai enfrentar "consequências severas" caso não aceite acordo de cessar-fogo com a Ucrânia.

O que aconteceu

Trump e líderes europeus se reuniram com Volodimir Zelensky. O presidente dos Estados Unidos e europeus, como Emmanuel Macron, da França, Friedrich Merz, da Alemanha, e Keir Starmer, do Reino Unido, se encontraram às pressas hoje com Zelensky e Trump, antes da reunião do americano com Putin, na sexta.

'Consequências severas'. Trump alertou que a Rússia enfrentará retaliações caso não aceite um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia na cúpula desta semana, prevista para ocorrer no Alasca.

Possível segundo encontro. O presidente americano afirmou também que, caso a reunião com Putin seja proveitosa, pretende organizar um encontro entre ele, Putin e Zelensky. "Gostaria de fazer isso quase imediatamente, e teremos uma segunda reunião entre o presidente Putin, o presidente Zelenskiy e eu, se eles quiserem que eu esteja presente."

Europeus alertaram Trump sobre acordos com a Rússia. A reunião de hoje entre os líderes da Europa com os Estados Unidos aconteceu para determinar os objetivos e as estratégias para a cúpula de sexta, visando proteger os interesses da Ucrânia e do continente europeu. Trump definiu a videoconferência como nota 10. "Muito amigável", disse a jornalistas.

Primeiro encontro entre EUA e Rússia desde 2019. Caso se concretize, a reunião bilateral entre os dois países vai ser a primeira após seis anos. A última vez que os líderes dos dois países se encontraram foi em junho de 2019 durante uma cúpula do G20 no Japão, durante o primeiro mandato do republicano.

Cessar-fogo foi promessa de campanha. Durante a corrida eleitoral para a Casa Branca, o republicano disse ser capaz de colocar fim imediato à guerra.

