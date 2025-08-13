Topo

TJ volta a impedir BRB de assinar contrato definitivo de aquisição de parte do Banco Master

13/08/2025 19h17

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) voltou a impedir nesta quarta-feira que o Banco de Brasília (BRB) assine o contrato definitivo de compra de parte do Banco Master, segundo comunicado do Ministério Público do Distrito Federal.

Por maioria de votos, os desembargadores do TJDFT entenderam que para a chancela da operação é preciso haver a autorização prévia da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e da Assembleia de Acionistas do próprio BRB.

Com a decisão do TJDFT desta quarta, volta a valer a liminar concedida pela Justiça do DF de primeira instância em maio que havia suspendido a assinatura do contrato definitivo até que fosse cumpridas as exigências legais. O BRB havia posteriormente a isso obtido uma decisão provisória do TJDFT a favor da operação, agora derrubada.

