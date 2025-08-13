Topo

Notícias

Taxas de juros cedem com varejo fraco e curva de Treasuries

São Paulo

13/08/2025 09h25

O desempenho bem aquém do esperado das vendas no varejo, tanto no âmbito restrito como no ampliado, colocam os juros futuros em baixa na manhã desta quarta-feira, 13, e deve colaborar para elevar o orçamento do ciclo de cortes da Selic em 2026. O movimento está alinhado ainda aos rendimentos dos Treasuries, enquanto o dólar tem leve alta ante o real. A moeda americana, no entanto, cai ante outras divisas emergentes como peso mexicano, lira turca e rupia indiana.

Às 9h10 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,900%, de 13,961% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,040%, de 13,093%, e o para janeiro de 2031 cedia para 13,310%, de 13,339% no ajuste de terça-feira, dia 12.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Chefe do Tesouro dos EUA diz que Trump pode usar sanções em reunião com Putin

Empresas reagem às tarifas de Trump no coração industrial da China

Exército israelense aprova plano para nova ofensiva em Gaza

Bombeiro voluntário morre na Espanha em meio a incêndios florestais

Suco de laranja: tarifa de 50% atinge subprodutos e prejuízo alcança R$ 1,54 bi

PM e esposa são encontrados mortos em banheira de motel em SC

Escritor egípcio Sonallah Ibrahim morre aos 88 anos

Egito anuncia "esforços" com mediadores para obter trégua em Gaza

China e EUA trocam farpas sobre passagem de navio de guerra norte-americano no Mar do Sul da China

Ataques aéreos na Nigéria deixaram quase 600 mortos em oito meses, diz Força Aérea

McDonalds's Japão pede desculpas por fiasco de sua campanha Pokémon