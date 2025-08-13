Topo

Táticas eficazes para tratar a flacidez depois da perda de peso

Perda de peso pode levar à flacidez, mas há saídas
Perda de peso pode levar à flacidez, mas há saídas Imagem: iStock
13/08/2025 11h58

Você faz tudo certo: segue a dieta, malha direitinho, sobe na balança e comemora. Mas, no espelho, a pele aparece flácida, fina, sem viço. A conquista do corpo mais leve vem, muitas vezes, acompanhada de um efeito colateral incômodo: a perda da firmeza da pele.

Essa flacidez tem explicação biológica. Quando engordamos, o tecido adiposo cresce e estica a pele como um balão inflando. Ao emagrecer —especialmente rápido—, a gordura desaparece, mas a pele não tem a mesma velocidade de retração. As fibras colágenas e elásticas que dão suporte à pele perdem sua capacidade de retração e ela se torna flácida.

Regiões como braços, coxas, glúteos e rosto são as mais afetadas, com destaque para o rosto, onde as queixas são constantes. Após a gestação, abdome e mamas também entram para o topo da lista.

A flacidez pode ter duas origens: tissular, quando atinge a pele, ou muscular, quando a musculatura subjacente também sofre. Muitas vezes, elas andam juntas.

E não é só o emagrecimento o vilão. Genética conta muito: algumas pessoas têm fibras colágenas e elásticas mais resistentes e demoram a apresentar sinais. Mas, a partir dos 30 anos, a elasticidade naturalmente começa a declinar. Exposição solar sem proteção, cigarro, sedentarismo e alimentação desequilibrada aceleram o processo.

Dá para evitar?

Sim, especialmente se a perda de peso for feita de forma gradual e planejada. Combinar uma alimentação balanceada com atividade física regular, principalmente musculação, é o combo mais eficiente. Exercícios de força tonificam os músculos e ajudam a preencher o espaço deixado pela gordura, dando sustentação à pele.

Beber água adequadamente para manter a hidratação também é importante. Além disso, cremes hidratantes ajudam na elasticidade e podem ser bons aliados, junto com bioestimuladores de colágeno.

Alimentos antioxidantes, como frutas, vegetais e cereais, combatem os radicais livres. Já fontes de colágeno, como peixes, leguminosas e abacate, reforçam a estrutura da pele de dentro para fora.

O emagrecimento saudável, gradual e supervisionado é sempre o ideal. Perder peso rápido demais não dá tempo ao organismo para se adaptar, favorecendo a flacidez e dificultando a manutenção a longo prazo. Antes de qualquer mudança, consultar um profissional de saúde é fundamental para traçar um plano seguro e eficiente.

Ultrassom microfocado - Divulgação - Divulgação
A dematologista Talitha Chavez passa a ponteira de ultrassom microfocado no rosto de uma paciente
Imagem: Divulgação

Tecnologias que podem ajudar

A boa notícia é que a ciência estética tem avançado muito. Veja as principais tecnologias disponíveis:

  • Radiofrequência: Emite ondas eletromagnéticas que aquecem a pele, elevando sua temperatura a cerca de 40°C. Esse calor estimula a produção de colágeno e aumenta a circulação, o que melhora o tônus. Pode ser usado no rosto ou no corpo.
  • Laser infravermelho: Penetra profundamente na pele, ativando colágeno, elastina e outras proteínas que garantem elasticidade. É especialmente indicado para o rosto.
  • Ultrassom microfocado: Cada disparo provoca um ponto de retração na pele, e uma sessão pode gerar até 10 mil desses estímulos. Atinge camadas profundas da derme, onde a formação de colágeno realmente acontece. É bastante usado no pescoço e na face.
  • Radiofrequência fracionada com ultrassom (drug delivery): Microperfurações são feitas na pele e, em seguida, o ultrassom empurra ativos diretamente para as camadas mais profundas. Essa técnica permite infundir medicamentos específicos de forma mais eficaz, ampliando os resultados.

Quando a cirurgia é o melhor caminho?

Os tratamentos não invasivos funcionam bem em casos leves e moderados. Mas quando a flacidez é intensa — como ocorre em pessoas que perderam muito peso —, a cirurgia plástica pode ser a única solução realmente eficaz. Retirada de excesso de pele, lifting facial ou abdominoplastia são algumas das opções disponíveis.

A decisão, no entanto, deve ser tomada com orientação médica e com conhecimento das possibilidades, riscos e benefícios.

*Com informações de reportagem publicada em 07/11/2017 e 14/05/2024

