Swiatek avança às quartas do WTA 1000 de Cincinnati; Pegula é eliminada

13/08/2025 16h18

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 3 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati ao bater a romena Sorana Cirstea (N.138) nesta quarta-feira (13), enquanto a americana Jessica Pegula (N.4) se despediu do torneio com a derrota para a polonesa Magda Linette (N.40).

Contra Cirstea, Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 35 minutos.

A polonesa de 24 anos havia avançado às oitavas sem jogar devido à desistência da ucraniana Marta Kostyuk (N.27), que se retirou do torneio por conta de uma lesão.

Por sua vez, Jessica Pegula, vice-campeã no ano passado, foi superada por Magda Linette por 2 sets a 1, com parciais de (7/5), 3-6 e 6-3.

O jogo foi interrompido na noite de terça-feira devido à chuva, quando as tenistas estavam empatadas em 1 set a 1, e só foi retomado nesta quarta.

Linette foi mais precisa na parcial decisiva, salvando três de três break points e quebrando o serviço de Pegula para abrir 5-3, antes de sacar para selar a vitória em seu primeiro match point. 

rg/cyj/cb/am

© Agence France-Presse

