S&P 500 e Nasdaq atingem novos picos de fechamento com esperança de corte de juros

Por Saeed Azhar e Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

NOVA YORK (Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq atingiram novos picos de fechamento pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira, na esperança de que o Federal Reserve esteja se aproximando de um ciclo de afrouxamento monetário.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,33%, para 6.466,77 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,15%, para 21.713,99 pontos. O Dow Jones subiu 1,06%, para 44.927,71 pontos.