S&P 500 e Nasdaq atingem máximas recordes na abertura com expectativa de corte de juros em setembro

13/08/2025 10h39

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo máximas recordes, sustentados pelo crescente otimismo de que o Federal Reserve poderá reiniciar seu ciclo de afrouxamento monetário no próximo mês.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,25% na abertura, para 44.571,53 pontos. O S&P 500 ganhava 0,26%, a 6462,67 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,38%, para 21.764,548 pontos.

(Reportagem de Sanchayaita Roy em Bengaluru)

