Cães que vivem perto de Chernobyl seriam potencialmente 'imunes' à radiação

Os cães que sobreviveram ao desastre na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, seriam potencialmente "imunes" à radiação, acreditam pesquisadores após anos de estudo genético. Animais resistem a altos níveis de material tóxico, responsável por uma "epidemia" de câncer em humanos na região.

O que aconteceu

Cientistas coletaram amostras de sangue de 302 cães nos arredores da usina entre 2017 e 2019. Animais viviam em três zonas diferentes: a própria usina, a cidade de Chernobyl (a 15 km de distância) e Slavutych, a cidade construída a cerca de 45 km do local do acidente para abrigar os trabalhadores da usina.

Animais seriam predominantemente selvagens e foram expostos a seis vezes mais Césio-137 do que o liberado em Fukushima. O elemento radioativo tem tempo de meia-vida de 30 anos, demorando para se decompor na natureza. Ou seja, mesmo décadas após a exposição inicial à radiação, os animais e o ecossistema ao redor de Chernobyl continuam altamente contaminados por ela.

Pesquisadores descobriram que os animais descendentes dos afetados por Chernobyl são geneticamente distintos de outros grupos no país ou pela Europa. Situados em uma região relativamente isolada pelas consequências do desastre, 77% dos cães são parentes uns dos outros. Para o estudo, 15 famílias distintas foram identificadas.

Quanto mais próximo à usina uma alcateia vive, menos traços genéticos de cães modernos os animais possuem. Isso indicou que eles são descendentes de poucos indivíduos, além de viverem e se reproduzirem praticamente confinados neste ambiente há mais tempo, apontou análise publicada na revista científica Science Advances em 2023.

Mas cães não estão mais protegidos do câncer

Pesquisadores queriam entender se os animais sobrevivem na área inóspita graças a mutações genéticas que previnem a formação de câncer. A doença afetou (e até vitimou) uma fatia expressiva dos humanos expostos à radiação de Chernobyl nas décadas seguintes.

Mas as mutações induzidas pela radiação não criaram diferenças entre as populações de cães de Chernobyl e aquelas mais distantes do epicentro do desastre. A segunda fase de estudos revelou que os cães de Chernobyl, apesar de aparentados, possuíam similaridades essenciais com cães russos ou poloneses.

Apesar de esta população de cães estar mais de 30 gerações distantes daquela presente durante o desastre de 1986, mutações poderiam ainda ser detectáveis se elas conferiram uma vantagem de sobrevivência aos cães originais. Mas não encontramos nenhuma evidência disso nestes cães. Matthew Breen, professor de oncologia genética da Universidade Estadual da Carolina do Norte e um dos participantes do estudo

391 partes do genoma que diferenciam os cães de Chernobyl de outras estão relacionadas à seleção natural, apontaram cientistas. Estes genes estão envolvidos na regulação do ciclo celular e no reparo de danos ao DNA.

Estas diferenças podem explicar por que estas populações conseguem viver no local. "É possível que os cães que sobreviveram tempo suficiente para se reproduzir já tivessem traços genéticos que aumentassem sua habilidade de sobreviver. Então talvez tenha havido uma pressão de seleção extrema, no início", notou Megan Dillon, doutoranda da Universidade Estadual da Carolina do Norte e autora principal da segunda etapa do estudo, em comunicado.

Isolados nos arredores da usina, os sobreviventes teriam perpetuado suas características "imunes" à radiação para os seus descendentes. Esta é a teoria dos cientistas, que querem investigar nas próximas etapas o quanto a separação e a seleção natural poderiam predominar sobre uma população, mesmo em face de uma contaminação de grande escala como a de Chernobyl, e que características são essas que "protegeriam" estes animais.

A explosão do reator 4 da usina de Chernobyl lançou enormes quantidades de Césio-137 e Iodo-131, contaminando uma área de mais de 2.600 km² em 1986. Os animais que vivem hoje na região poderiam ser descendentes tanto de pets abandonados na evacuação, quanto de cães de rua ou selvagens que já viviam na região na época, apostam os estudiosos.