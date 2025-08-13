Topo

SLC Agrícola dobra Ebitda ajustado no 2º tri frente a um ano antes, mas lucro cai pela metade

13/08/2025 21h23

Por Bernardo Barbosa

SÃO PAULO (Reuters) - A SLC Agrícola mais que dobrou seu Ebitda ajustado no segundo trimestre frente ao mesmo período de 2024, mas o lucro líquido da companhia caiu pela metade no mesmo intervalo, conforme relatório divulgado pela companhia nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da SLC Agrícola foi de R$556,6 milhões entre abril e junho, 115,6% acima do registrado nos mesmos três meses de 2024 e ligeiramente acima da média das estimativas de analistas compiladas pela LSEG, de R$551,5 milhões.

O lucro líquido, por sua vez, ficou em R$139,8 milhões no período, acima da projeção média do mercado (R$127,4 milhões), mas 56,5% abaixo dos ganhos obtidos no segundo trimestre do ano passado.

A receita líquida no trimestre foi de R$1,86 bilhão, representando crescimento de 37,8% na comparação com o período entre abril e junho de 2024.

Segundo o relatório, as chuvas de abril e maio no Mato Grosso melhoraram "as perspectivas de produtividade do algodão e do milho 2ª safra". No caso do grão, disse a SLC, a expectativa é de produtividade 16,7% superior à safra anterior e 35,6% superior à média nacional medida pela Conab. 

A companhia também mencionou a incorporação, em julho, da operação da Sierentz Agro, adicionando cerca de 100 mil hectares à área plantada, e o lançamento de um projeto de irrigação no Oeste Baiano, prevendo instalar estrutura de irrigação em mais 3,3 mil hectares na safra 2025/26 partindo dos atuais 16 mil hectares irrigados.

