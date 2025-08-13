Topo

Notícias

Sinner vence Mannarino após paralisação e avança às quartas em Cincinnati

13/08/2025 20h36

Em uma partida que foi interrompida pela chuva por quase três horas, o italiano Jannik Sinner derrotou o francês Adrian Mannarino nesta quarta-feira (13) e avançou para as quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati.

O número um do mundo derrotou o veterano Mannarino (89') por 6-4, 7-6 (7/4) e segue firme na defesa do título de Cincinnati, em Ohio.

O canadense Felix Auger-Aliassime ou o francês Benjamin Bonzi serão os adversários de Sinner nas quartas de final, que seu grande rival, Carlos Alcaraz, também buscará alcançar nesta quarta-feira, enfrentando o italiano Luca Nardi.

Contra Mannarino, de 37 anos, Sinner exibiu seu arsenal de armas, que lhe rendeu 24 vitórias consecutivas em torneios de quadra dura, com um retrospecto de cinco títulos e um vice-campeonato. 

O italiano, que fará 24 anos no sábado, explorou sua superioridade física e encantou o público americano com movimentos como um golpe rasteiro e um espetacular winner de backhand do bico da quadra.

Sinner vencia por 6-4 e 1-2 quando a chuva começou, o que também havia levado à suspensão de várias partidas noturnas de terça-feira. 

Após o intervalo, Mannarino, cujo tênis pouco convencional causa problemas para muitos adversários, encontrou uma oportunidade para quebrar o serviço de Sinner pela primeira vez e forçar um tie-break no segundo set. 

O número um do mundo não permitiu surpresas nesse tie-break e, com seu décimo segundo ace da partida, conquistou a vitória após quase duas horas de jogo.

--- Resultados do Masters 1000 de Cincinnati:

- Terceira rodada

Ben Shelton (EUA/N.5) x Roberto Bautista (ESP) 7-6 (7/3), 6-3

Alexander Zverev (ALE/N.3) x Brandon Nakashima (EUA/N.27) 6-4, 6-4

- Oitavas de final

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 7-6 (7/4)

Holger Rune (DIN/N.7) x Frances Tiafoe (EUA/N.10) 6-4, 3-1 e abandono

gbv/ma/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Homem morre após ser 'esmagado' por esposa de 100 kg em acidente doméstico

Trump ameaça declarar emergência nacional para estender ação em Washington

Heleno diz que foi 'mal interpretado' em fala sobre virar a mesa na eleição

Ramagem diz ao STF que deixou governo Bolsonaro antes de 'recrudescimento' golpista

Defesa de general Heleno pede redução de pena por participação menor em golpe

Rubio revoga visto de secretário do Ministério da Saúde por causa do Mais Médicos

'Para ele, meu marido era um saco de lixo', diz esposa de gari morto em BH

Sinner vence Mannarino após paralisação e avança às quartas em Cincinnati

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 1,8 milhão; confira números sorteados

Lula vai mandar projeto de regulamentação de redes sociais após conversa com setores da sociedade

Lotomania: Prêmio acumulado é de R$ 1,9 milhão; veja números sorteados