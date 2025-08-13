Topo

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando o seu será liberado

13/08/2025 06h00

O governo federal já anunciou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente ao ano de 2025. Os resgates são organizados conforme o mês de nascimento do trabalhador, o que permite que aqueles nascidos em janeiro já estejam aptos a sacar seus valores.

Cronograma do saque-aniversário FGTS 2025

  • Nascidos em janeiro: 02/01 a 31/03
  • Nascidos em fevereiro: 03/02 a 30/04
  • Nascidos em março: 03/03 a 30/05
  • Nascidos em abril: 01/04 a 30/06
  • Nascidos em maio: 02/05 a 31/07
  • Nascidos em junho: 02/06 a 29/08
  • Nascidos em julho: 01/07 a 30/09
  • Nascidos em agosto: 01/08 a 31/10
  • Nascidos em setembro: 01/09 a 28/11
  • Nascidos em outubro: 01/10 a 30/12
  • Nascidos em novembro: 03/11 a 30/01/2026
  • Nascidos em dezembro: 01/12 a 27/02/2026

O que é o saque-aniversário do FGTS?

Trata-se de uma alternativa ao modelo tradicional de saque do FGTS, permitindo ao trabalhador retirar anualmente uma parte do saldo de sua conta vinculada, sempre no mês de seu nascimento. Contudo, ao aderir a essa modalidade, em caso de demissão, o profissional não poderá acessar o valor total disponível na conta — somente a multa rescisória, quando houver.

Na forma convencional, conhecida como saque-rescisão, a demissão sem justa causa dá ao empregado o direito de sacar o montante completo do FGTS, incluindo a multa prevista em lei.

Para quem opta pelo saque-aniversário, o valor é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento, ficando disponível para retirada por até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A escolha pela modalidade é facultativa e pode ser feita tanto pelo aplicativo quanto pelo portal oficial do FGTS. Nesses canais, o trabalhador deve informar uma conta bancária para o depósito. Conforme a Caixa, o montante fica acessível em até cinco dias úteis após a solicitação, desde que feita dentro do mês de aniversário.

Também é possível solicitar o retorno ao modelo saque-rescisão pelo app, desde que o trabalhador não tenha antecipado valores dessa modalidade. No entanto, essa reversão só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Qual o valor a receber?

A quantia liberada no saque-aniversário depende do total de recursos acumulados no FGTS do trabalhador. O cálculo é feito por meio de faixas percentuais que variam entre 5% e 50%, além de uma parcela adicional fixa conforme o saldo.

Confira a tabela atual:

Até R$ 500,00: 50% (sem adicional)

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% + R$ 50,00

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% + R$ 150,00

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% + R$ 650,00

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% + R$ 1.150,00

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10% + R$ 1.900,00

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900,00

