São Carlos tem prejuízo recorrente de R$16 mi no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A São Carlos Empreendimentos teve prejuízo líquido recorrente de R$16,1 milhões no segundo trimestre, acima dos R$13,4 milhões de um ano antes, com queda em receita de locação, segundo resultado publicado na noite de terça-feira.

A gestora de edifícios comerciais teve um resultado operacional recorrente medido pelo Ebitda de R$33,2 milhões, crescimento de 13,4% no comparativo anual.

A companhia apurou uma receita de locação de R$45,2 milhões entre abril e o final de junho, queda de 4,7% sobre um ano antes.

Mas o faturamento com venda de imóveis saltou de R$113,5 milhões para R$351,8 milhões no período.

"As prioridades da companhia continuam sendo a melhora operacional dos ativos, vendas de imóveis que gerem retorno aos nossos acionistas e a busca por estruturas e modelos de atuação no mercado imobiliário que resultem em um menor desconto da ação em relação ao valor de mercado do portfólio", afirmou a empresa no balanço.

(Por Alberto Alerigi Jr.)