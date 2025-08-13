Topo

Notícias

São Carlos tem prejuízo recorrente de R$16 mi no 2º tri

13/08/2025 07h55

SÃO PAULO (Reuters) - A São Carlos Empreendimentos teve prejuízo líquido recorrente de R$16,1 milhões no segundo trimestre, acima dos R$13,4 milhões de um ano antes, com queda em receita de locação, segundo resultado publicado na noite de terça-feira.

A gestora de edifícios comerciais teve um resultado operacional recorrente medido pelo Ebitda de R$33,2 milhões, crescimento de 13,4% no comparativo anual.

A companhia apurou uma receita de locação de R$45,2 milhões entre abril e o final de junho, queda de 4,7% sobre um ano antes.

Mas o faturamento com venda de imóveis saltou de R$113,5 milhões para R$351,8 milhões no período.

"As prioridades da companhia continuam sendo a melhora operacional dos ativos, vendas de imóveis que gerem retorno aos nossos acionistas e a busca por estruturas e modelos de atuação no mercado imobiliário que resultem em um menor desconto da ação em relação ao valor de mercado do portfólio", afirmou a empresa no balanço.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Israel bombardeia a Cidade de Gaza; 123 pessoas morreram nas últimas 24 horas

Caso Ultrafarma e Fast Shop: quais os próximos passos da investigação

'Faria de novo', diz PM baleado no pescoço durante ação em Paraisópolis

O que se sabe sobre a prisão de empresário suspeito de matar gari em BH

Rússia diz que posição sobre Ucrânia não mudou em relação ao que Putin definiu em junho de 2024

Depois do cacau mais caro, avelã agora ameça aumentar preço do chocolate

EUA veem piora de direitos humanos no Brasil; Fachin defende soberania judicial

Polícia Civil de SP prende quadrilha especializada em roubo de condomínios

Como 7 toneladas de comida estragada tiveram a data de validade fraudada no interior de SP

Fraude na ciência vem crescendo com auxílio de redes maliciosas, alerta estudo

Rússia e Coreia do Norte reforçam cooperação; europeus e Zelensky buscam apoio de Trump