Qual é o valor do salário mínimo? Veja total atualizado do pagamento

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado na conta dos trabalhadores no mês de fevereiro, já com o reajuste fixado em R$ 1.518.

O que aconteceu

Apesar de a correção estar em vigor desde janeiro, o pagamento ocorreu apenas em fevereiro porque os salários são pagos no mês subsequente ao da prestação de serviço. Por isso, o contracheque deste mês é o primeiro a refletir o novo valor.

O salário mínimo representa o menor valor mensal que pode ser pago a um profissional com vínculo empregatício. Ele também serve como referência para cálculos de benefícios trabalhistas, assistenciais e da Previdência Social.

O reajuste de R$ 106 corresponde a um acréscimo de 7,5%, superando a inflação registrada no período. No entanto, os índices poderiam ser mais elevados, não fosse a política de contenção de despesas aprovada no final de 2024.

Alteração nos critérios de cálculo

Anteriormente, o reajuste do mínimo era calculado com base na variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que tende a beneficiar mais os trabalhadores do que o IPCA, e também na evolução do PIB (Produto Interno Bruto). De acordo com essa metodologia, o novo valor seria de R$ 1.525.

Com a mudança, foi adicionada uma nova regra: o aumento das despesas públicas com o salário mínimo não pode ultrapassar 2,5%, ainda que o crescimento do PIB seja maior — como os 3,2% registrados. Nesse caso, prevalece o limite fixado.

Como o salário mínimo influencia diretamente no cálculo de aposentadorias — especialmente as pagas pelo INSS — e de diversos programas sociais, o governo tem buscado controlar reajustes expressivos que possam comprometer o equilíbrio fiscal, sobretudo em um cenário de ajuste nas contas públicas.