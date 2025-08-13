Rússia impõe restrições às chamadas de WhatsApp e Telegram, afirma imprensa estatal

A Rússia anunciou, nesta quarta-feira (13), restrições nos telefonemas nos aplicativos de mensagem WhatsApp e Telegram, dizendo que isso era necessário para combater a criminalidade, informou a imprensa estatal.

"Com o objetivo de combater os criminosos, estão sendo tomadas medidas para restringir parcialmente as chamadas nestes aplicativos de mensagem estrangeiras (WhatsApp e Telegram)", afirmou o órgão de controle das comunicações Roskomnadzor, citado pelas agências de notícias RIA e TASS.

bur/dc/pb/mb/dd/yr

© Agence France-Presse